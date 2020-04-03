На 1 марта объем ФНБ составлял 8 трлн 249,6 млрд рублей, или 7,3% ВВП, что эквивалентно $123,145 млрд. Таким образом, за март его объем увеличился в 1,6 раза, или на 4,6 трлн рублей.

ФНБ в марте увеличился в 1,6 раза до 12,86 трлн рублей

Общество Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.

Религия В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.

Здоровье В инфекционных больницах Ставрополья создают дополнительные койко-места Виктор Мажаров пояснил, что на данный момент в больницах края к уже существующим 1358 койкам разворачивают дополнительные 1321 инфекционные койки.

Общество Воробьев заявил о предварительной работе по введению спецпропусков Власти Московской области начали предварительную работу по введению спецпропусков на передвижение из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, но «жестить никто не будет».

Здоровье В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил вероятность передачи коронавируса по воздуху.

Политика Вассерман предрек США «кошмар» из-за коронавируса США ждут не просто мировые рекорды по числу зараженных коронавирусом, но и полный кошмар, заявил 2 апреля публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман, сообщает РЕН ТВ.

Политика Посольство РФ призвало «Би-би-си» не искать скрытый смысл в гумпомощи Российское посольство в Великобритании призвало телеканал «Би-би-си» не искать «скрытый смысл» в том, что Россия оказывает гуманитарную помощь США и Италии в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Общество В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.

Экономика На Дону принят первый пакет экономических мер поддержки Губернатор Ростовской области Василий Голубев накануне, 2 апреля, утвердил план первоочередных мер по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности в условиях распространения коронавируса.

Экономика Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Гаджеты Microsoft выпустит масштабное обновление для Windows 10 В конце апреля или в начале мая будет выпущена новая сборка Windows 10, в которой будет большое количество дополнений.

Политика Губернатор Камчатки подал в отставку Позже президент Владимир Путин принял отставку Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который занимал должность премьер-министра Якутии.

Общество «Аэрофлот» сокращает количество внутренних рейсов Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 6 апреля временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях из-за существенного снижения спроса на внутренние авиаперевозки ввиду принятых ограничений на передвижение граждан, сообщается на сайте компании.

Здоровье Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.

Экономика Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России На 76-м месте в списке, утвержденном 20 марта комиссией правительства РФ, находится ООО «Ф.О.Н.». Как подтвердили Би-би-си в департаменте маркетинга компании, она является юридическим лицом букмекерской конторы «Фонбет».