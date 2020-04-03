Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксФНБ в марте увеличился в 1,6 раза до 12,86 трлн рублей

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На 1 марта объем ФНБ составлял 8 трлн 249,6 млрд рублей, или 7,3% ВВП, что эквивалентно $123,145 млрд. Таким образом, за март его объем увеличился в 1,6 раза, или на 4,6 трлн рублей.
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