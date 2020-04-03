Финансы
ИнтерфаксФНБ в марте увеличился в 1,6 раза до 12,86 трлн рублей
На 1 марта объем ФНБ составлял 8 трлн 249,6 млрд рублей, или 7,3% ВВП, что эквивалентно $123,145 млрд. Таким образом, за март его объем увеличился в 1,6 раза, или на 4,6 трлн рублей.
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Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам
В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Общество
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Экономика
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Общество
В США зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки
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Культура
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Политика
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Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
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Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
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Владимир Кристовский в шестой раз стал отцом
Лидер российской группы Uma2rman Владимир Кристовский в шестой раз стал отцом — у него родилась дочка.