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ФНБ в феврале сократился на 675,17 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта 2022 года составил 12 трлн 935,1 млрд рублей (эквивалент $154,82 млрд), или 9,7% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщил Минфин РФ.
Интерфакс
Объем ликвидных активов ФНБ в феврале вырос до эквивалента 9,7 трлн руб. (7,3% ВВП), сообщил
 Минфин.
Коммерсантъ
На депозитах в ВЭБе размещено 530,37 миллиарда рублей.
РИА Новости
Еще 1,475 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, а 30,7 миллиарда рублей - в обыкновенные акции "Аэрофлота".
РИА Новости

Подробнее о событии

ФНБ в феврале сократился на 675,17 млрд рублей
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Объем ФНБ сократился на 675 млрд руб., до 12,9 трлн руб
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