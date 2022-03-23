ИнтерфаксФНБ в феврале сократился на 675,17 млрд рублейОбъем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта 2022 года составил 12 трлн 935,1 млрд рублей (эквивалент $154,82 млрд), или 9,7% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщил Минфин РФ.ИнтерфаксОбъем ликвидных активов ФНБ в феврале вырос до эквивалента 9,7 трлн руб. (7,3% ВВП), сообщил Минфин.КоммерсантъНа депозитах в ВЭБе размещено 530,37 миллиарда рублей.РИА НовостиЕще 1,475 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, а 30,7 миллиарда рублей - в обыкновенные акции "Аэрофлота".РИА НовостиЧитать далееСвернутьРосбалтРосбалтНовый ДеньРадио 1RT на русскомПодробнее о событииФНБ в феврале сократился на 675,17 млрд рублейИнтерфакс16:18Минфин отчитался о сокращении объёма ФНБГоворит Москва16:09Объем ФНБ сократился на 675 млрд руб., до 12,9 трлн рубКоммерсантъ15:52Минфин РФ: объем ФНБ в феврале 2022 года сократился на 675,16 млрд рублейТАСС15:59Фонд национального благосостояния в феврале сократился на 675 млрд рублейРоссийская газета15:45Объём ФНБ России в феврале сократился на 675 млрд рублей, до 12,9 трлнRT на русском15:27Минфин: объем ФНБ за февраль сократился на 675 миллиардов рублей, до 12,9 триллиона рублейПРАЙМ15:24Показать ещёОценить74Поделиться