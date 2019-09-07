Онлайн видеотрансляция матча 12-го тура ФНЛ сезона-2019/20 «Шинник» — «Томь» состоится сегодня, 7 сентября, в Ярославле и будет доступна на этой странице Sport24.ru. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.

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Политика Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.

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Экономика Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).

Теннис Медведев в финале US Open сыграет с Надалем Исторический финал Медведев — Надаль пройдет в это воскресенье. Призовой фонд US Open составит более $57 млн.

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