Хоккей
Sport24.ruФНЛ. «Шинник» — «Томь». Смотреть онлайн, видеотрансляция, прямой эфир
Онлайн видеотрансляция матча 12-го тура ФНЛ сезона-2019/20 «Шинник» — «Томь» состоится сегодня, 7 сентября, в Ярославле и будет доступна на этой странице Sport24.ru. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:10, Вашингтон
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
В правительстве не могут понять, откуда депутат Госдумы Валерий Рашкин взял информацию о готовящемся повышении пенсионного возраста в России до 70 лет.
Lenta.ru вчера в 11:26
Автоспорт
Феттель занял первое место в третьей практике Гран-при Италии
Пилот Феррари Себастьян Феттель выиграл третьи свободные заезды на 14-м этапе сезона Гран-при Италии на автодроме в Монце.
Советский спорт 07:45
Политика
Илья Яшин вышел из спецприемника после пятого ареста
Интерфакс 08:02
Политика
Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Политика
Зеленский не исключил второго этапа освобождения задержанных лиц
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности запуска второго этапа обмена задержанными лицами с Российской Федерацией.
iReactor 07:16
Экономика
Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете
Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:15
Теннис
Медведев в финале US Open сыграет с Надалем
Исторический финал Медведев — Надаль пройдет в это воскресенье. Призовой фонд US Open составит более $57 млн.
РБК вчера в 23:01
Музыка
Фестиваль в Юсуповском соберет музыкантов из разных стран
В субботу, 7 сентября, в Юсуповском саду пройдет фестиваль «Части света», который объединит музыкантов из разных стран.
Мойка78 02:39
Армия и оружие
Тральщик «Иван Антонов» прибыл в Севастополь
Тральщик Черноморского флота «Иван Антонов» прибыл в Севастополь.
RT на русском 05:15
Футбол
Оби Микела высмеяли после публикации фейковой цитаты о себе
Бывшего полузащитника «Челси» Джона Оби Микела высмеяли пользователи Instagram после ответа на поддельные слова хавбека «Вулверхэмптона» Рубена Невеша.
Спорт-Экспресс 04:43
Политика
Аксенов пригласил Зеленского приехать в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому приехать на полуостров и спросить у жителей республики, хотят ли они вернуться в состав Украины.
РБК 05 сентября в 20:20
Политика
Вышинский вернется в Киев на судебное заседание
Журналист вернулся на родину в рамках одновременного обмена пленными между Москвой и Киевом 7 сентября.
Телеканал 360° 07:54
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V, который состоял в браке с обладательницей титула «Мисс Москва 2015» Оксаной Воеводиной, считает, что совершил ошибку в личной жизни.
RuNews24.ru 07:41
Энергетика
Нефть дорожает на данных о динамике числа буровых установок в США
Нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила, что за неделю, завершившуюся 6 сентября, число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на 4, до 738 агрегатов.
ПРАЙМ вчера в 14:03
Политика
Китай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США.
Известия 00:58
Политика
Трамп намерен прекратить помощь нелояльным США странам
В самое ближайшее время США могут прекратить оказывать помощь нелояльным им государствам.
Expert.ru 06:09
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика
Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ
Российская газета 07:58
Общество
В Москве достроили самую большую школу в России
Завершено строительство школы на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, которая станет самой большой в России, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
РИА Новости 05:28
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт развелся с женой
Аргументы и Факты вчера в 21:39
Кино
Фильм «Оно 2» стартовал хуже первой серии
Kinonews.ru вчера в 13:50
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва вчера в 15:46
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Музыка
Игорь Крутой признался, что плохо танцует
Крутой признался, что танцор он так себе, и в подтверждение опубликовал в Instagram ролик, на котором Егор Крид во время вечеринки просит его повторить за ним танец.
Телепрограмма 03:35
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Политика
Посольство России на Украине опубликовало фото освобожденных россиян
Посольство России на Украине опубликовало фото граждан, которых Украина передала России в рамках обмена между двумя государствами.
Петербургский дневник 06:27