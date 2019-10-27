Футбол
Бомбардир.руФНЛ. «СКА-Хабаровск» победил «Спартак-2»
ФНЛ, сегодня
Стадион им. Ленина
Владислав Камилов
|9′
Николай Зайцев
|50′
Константин Базелюк
|85′
«СКА-Хабаровск» обыграл «Спартак-2» и продлил беспроигрышную серию до 5 матчей, набрал 31 очко, поднявшись на 6-е место ФНЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:32, Вашингтон
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
ТАСС вчера в 11:46
Армия и оружие
Трамп заявил о ликвидации лидера ИГ
Лидер «Исламского государства» Абу Бакр Аль-Багдади ликвидирован, заявил президент США Дональд Трамп.
Московский Комсомолец 09:35
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Наука
Различие в магнитных свойствах помогло разделить редкоземельные металлы
N+1 24 октября в 11:15
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
RT на русском 04:04
Шоу-бизнес
Стас Пьеха рассказал о перенесенном инфаркте
Суть событий 09:43
Футбол
«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ
Коммерсантъ 11:33
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Фигурное катание
Фигуристка Трусова рассказала о своей победе на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова, победившая на этапе Гран-при Skate Canada с двумя мировыми рекордами, рассказала о своем выступлении в программе, передает Sport24.
РЕН ТВ 08:34
Наука
В Коми нашли останки древнейшего предка всех наземных позвоночных
В Коми ученые обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости раннего тетрапода, говорится в научном журнале Nature.
Аргументы и Факты 24 октября в 11:02
Происшествия
В Португалии по вине врача родился ребенок без лица
У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.
Росбалт 25 октября в 21:31
Политика
Израиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
21 августа агентство отмечало, что россияне всё чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль, на границе которого только за первое полугодие «развернули» 3 тыс. человек.
Известия 10:20
Армия и оружие
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
РБК 04:40
Футбол
Рауш: сейчас «Динамо» уже другая команда. Поэтому и есть результат
Защитник "Динамо" Константин Рауш прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).
Чемпионат 12:23
Авто
В Сети показали, как «Нива» ускоряется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня вчера в 06:53
Космос
Участием в программе США по освоению Луны заинтересовались 26 стран
По меньшей мере 26 стран выразили заинтересованность в американской программе по освоению Луны Artemis и приняли участие в организованной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) многосторонней встрече на эту тему.
ТАСС 24 октября в 13:48
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Российская газета 04:58
Шоу-бизнес
Тимати уехал от недавно родившей сына Анастасии Решетовой
Тимати уехал от Анастасии Решетовой и сына, которого бизнесвумен родила ему чуть больше недели назад.
7Дней.ру вчера в 11:12
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Здоровье
Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии
Смертельная эпидемия за считанные часы способна убить миллионы людей, заявляют американские ученые из университета Джонса Хопкинса.
Ugpressa.ru вчера в 01:41
Армия и оружие
Россия и Египет объединили ПВО на совместных учениях
Московский Комсомолец 10:20
Авто
Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей
Специалисты, работающие на рынке подержанных автомобилей иностранного производства, назвали 3 лучшие, по их мнению модели, которые можно приобрести за сумму до 300 тысяч рублей.
Car.ru вчера в 14:50
Происшествия
Лесовоз повредил газопровод в Североуральске
Лесовоз в воскресенье вечером повредил газопровод в городе Североуральске Свердловской области, в результате без газа остались более 37 тыс. человек.
ТАСС 11:50
Происшествия
В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
Ведомости 25 октября в 08:10
Общество
Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР
Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 06:40
Шоу-бизнес
Самбурская подтвердила слова Рудовой о предложении эскорта от Малахова
Ранее актриса Наталья Рудова обвинила Андрея Малахова в том, что он в своей передаче "Прямой эфир" причислил девушку к Instagram-эскортницам.
Discover24 06:06
Общество
Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять
Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.
РБК 12:21