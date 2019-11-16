Футбол

Байкал24Байкал24ФНЛ: «Спартак-2» дома проиграл «Лучу»

Спартак-2 — Луч
0 – 2
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Стадион «Академия Спартак»
Максим Актисов
10′
40′
Антон Кротов
Максим Актисов
Владислав Васильев
45′+1′
Максим Сазонов
63′
66′
Александр Кутьин
Саид Алиев
69′
Руслан Гордиенко
Анатолий Катрич
79′
Максим Насадюк
81′
Саид Алиев
Илья Гапонов
82′
Сильванус Нимели
Идриса Самбу
83′
Михаил Игнатов
Тиерно Тиуб
84′
87′
Никита Саламатов
Александр Макаренко
90′
Вадим Стеклов
90′+5′
Алексей Аравин
В воскресенье, 17 ноября в Москве в очередном матче Футбольной национальной лиги «Спартак-2» дома проиграл «Лучу» из Владивостока со счётом 0:2. Судьба встречи решилась во втором тайме в течении двух минут.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак-2» — «Луч»: забьют ли дальневосточники?

Все про Спорт ру16 ноября в 09:43

«Спартак-2» – «Луч-Энергия»: прогноз на матч 24-го тура ФНЛ

ODDS.ru16 ноября в 10:10

«Спартак-2» уступил «Лучу»

Спорт-Экспрессвчера в 07:24

«Луч» прервал серию без побед в ФНЛ, обыграв «Спартак-2»

Чемпионатвчера в 07:24

«Спартак-2» дома уступил «Лучу», пропустив дважды за 3 минуты

Sport24.ruвчера в 07:24

«Луч» прервал 12-матчевую безвыигрышную серию в ФНЛ в матче со «Спартаком-2»

Матч ТВвчера в 07:25

«Луч» победил впервые за 11 матчей, обыграв «Спартак-2»

Sports.ruвчера в 07:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Автоспорт

Глава «Торо Россо» высказался о выступлении Квята на Гран-при Бразилии

Газета.Ru вчера в 23:28
Кино

Актёры «Лиги Справедливости» хотят увидеть версию фильма от Зака Снайдера

Исполнители главных ролей в фильме «Лига Справедливости» Бен Аффлек и Галь Гадот заявили о своём желании увидеть версию этой картины от режиссёра Зака Снайдера.
REGNUM 03:14
Политика

В Крыму назвали знаком Зеленскому возвращение украинских кораблей

Ранее 18 ноября в Верховной Раде заявили, что передача Украине задержанных кораблей станет небольшим шагом к примирению Москвы и Киева.
Lenta.ru 02:11
Общество

В Совфеде опровергли информацию о запрете на посуточную сдачу квартир

Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Игорь Фомин опроверг сообщения о запрете правительства на посуточную сдачу квартир.
Москва 24 03:27
Общество

В Венеции ожидают новый пик наводнения

Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
РИА Новости вчера в 04:25
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Общество

Кончину Исаева подтвердил его пресс-секретарь

Пресс-секретарь лидера общественно-политического движения "Новая Россия", директора Института актуальной экономики Никиты Исаева подтвердил его смерть в ночь на субботу.
Вести.Ru 16 ноября в 04:15
Авто

В Китае выпустили копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

В Китае выпустили ещё одну дешевую копию Range Rover Sport - новинка получила название Hunkt Canticie.
Новые автомобили вчера в 10:45
Общество

Недолив топлива на АЗС в России превышает норму в 2-3 раза

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза, следует из проверок по Центральному федеральному округу.
Газета.Ru 02:39
Армия и оружие

В США раскрыли сценарий атаки на российские системы ПВО

Отмечается, что заключительном этапом преодоления российских ПВО является разработка способов из некинетического подавления 55-м подразделением разведки.
Газета.Ru вчера в 20:55
Авто

Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E

Глобальная электрификация транспорта вышла на новый уровень, когда Ford представила Mustang Mach-E.
Хайтек+ 03:25
Шоу-бизнес

Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода

Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.
Дни24 вчера в 13:30
Происшествия

Склад с газовым оборудованием загорелся на северо-западе Москвы

На северо-западе столицы загорелся склад с газовым оборудованием, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 02:00
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Экономика

Радий Хабиров отчитался о снижении смертности в Башкирии

По информации Главы республики Радия Хабирова, в Башкирии наблюдается снижение смертности.
Горобзор.ру 00:34
Шоу-бизнес

Полина Глен рассталась с Джонни Деппом

Союз артиста с танцовщицей из Санкт-Петербурга Полиной Глен распался. 24-летняя девушка поставила жирную точку в их отношениях.
Дни.ру вчера в 14:17
Происшествия

ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье

Газета.Ru 00:53
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Политика

Представители белорусской оппозиции не прошли в парламент

В парламент прошли депутаты, представляющие Белорусскую патриотическую партию, Республиканскую партию труда и справедливости, Либерально-демократическую партию, а также представители общественного объединения "Белая Русь".
Московский Комсомолец вчера в 22:50
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва вчера в 08:24
Наука

Австралопитек Люси была не умнее современных обезьян

Австралийские исследователи выяснили, что древние предки людей, к которым относится и знаменитая Люси, были более глупыми по сравнению с современными обезьянами.
Planet Today 15 ноября в 17:20
Происшествия

Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили

В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
REGNUM вчера в 11:04
Политика

Новый премьер Молдавии Кику посетит Москву на этой неделе

Новый премьер-министр Молдавии Ион Кику на этой неделе планирует посетить с официальным визитом Москву.
ТАСС 02:30
Здоровье

Минздрав подготовил проект для оптимизации работы поликлиник

Поправками в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предлагается установить, что внедрение новой модели должно проводиться в соответствии с требованиями к организациям, их внедряющим.
Парламентская газета 01:56
Хоккей

Жесткий силовой прием в исполнении Александра Овечкина попал на видео

iReactor 16 ноября в 01:47
Общество

Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов

На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.
Lenta.ru 01:46
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM 16 ноября в 07:44
Политика

Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Ведомости вчера в 10:28
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Политика

Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине

Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского о возвращении Крыма и Донбасса путем европейского курса и быстрого экономического роста лишен смысла.
Известия вчера в 18:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак-2
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, является фарм-клубом команды Премьер-лиги московского «Спартака». Выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное