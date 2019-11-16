Футбол
Байкал24ФНЛ: «Спартак-2» дома проиграл «Лучу»
Максим Актисов
|10′
|40′
Антон Кротов
Максим Актисов
Владислав Васильев
|45′+1′
Максим Сазонов
|63′
|66′
Александр Кутьин
Саид Алиев
|69′
Руслан Гордиенко
Анатолий Катрич
|79′
Максим Насадюк
|81′
Саид Алиев
Илья Гапонов
|82′
Сильванус Нимели
Идриса Самбу
|83′
Михаил Игнатов
Тиерно Тиуб
|84′
|87′
Никита Саламатов
Александр Макаренко
|90′
Вадим Стеклов
|90′+5′
Алексей Аравин
В воскресенье, 17 ноября в Москве в очередном матче Футбольной национальной лиги «Спартак-2» дома проиграл «Лучу» из Владивостока со счётом 0:2. Судьба встречи решилась во втором тайме в течении двух минут.
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