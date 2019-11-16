Футбол

Байкал24Байкал24ФНЛ: «Спартак-2» дома проиграл «Лучу»

В воскресенье, 17 ноября в Москве в очередном матче Футбольной национальной лиги «Спартак-2» дома проиграл «Лучу» из Владивостока со счётом 0:2. Судьба встречи решилась во втором тайме в течении двух минут.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак-2» — «Луч»: забьют ли дальневосточники?

Все про Спорт рувчера в 09:43

«Спартак-2» – «Луч-Энергия»: прогноз на матч 24-го тура ФНЛ

ODDS.ruвчера в 10:10

«Спартак-2» уступил «Лучу»

Спорт-Экспресс07:24

«Луч» прервал серию без побед в ФНЛ, обыграв «Спартак-2»

Чемпионат07:24

«Спартак-2» дома уступил «Лучу», пропустив дважды за 3 минуты

Sport24.ru07:24

«Луч» прервал 12-матчевую безвыигрышную серию в ФНЛ в матче со «Спартаком-2»

Матч ТВ07:25

«Луч» победил впервые за 11 матчей, обыграв «Спартак-2»

Sports.ru07:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Политика

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
РИА Новости 10:31
Футбол

Португалия вышла в финальную часть Евро-2020

Сборная Португалии благодаря гостевой победе над Люксембургом со счетом 2:0 стала 17-й командой, вышедшей в финальную часть Евро-2020.
Российская газета 11:33
Футбол

Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией

17 ноября в Белграде (Сербия) на стадионе «Црвена Звезда» в группе B между национальными сборными Сербии и Украины был разыгран матч 10-го заключительного тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020.
REGNUM 11:02
Политика

В Тбилиси протестующие повесили замок на ворота парламента

RT на русском 09:41
Футбол

«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече

В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
RT на русском 11:28
Футбол

В сети появилось видео массовой драки футболистов после матча ПФЛ

REGNUM 11:25
Политика

Трамп пообещал скорую встречу Ким Чен Ыну

Известия 11:34
Общество

Россия приняла решение по полетам на курорты Египта

Россия откладывает возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 07:18
Политика

Украинские военные подняли флаги США в Донбассе

BFM.ru 11:47
Происшествия

Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили

REGNUM 11:04
Происшествия

В уфимской больнице из бабушки высыпались сотни тысяч рублей

В городскую больницу №8 в Уфе доставили бабушку, из которой высыпались сотни денежных купюр - всего медработники насчитали почти триста тысяч рублей.
КП - Уфа 12:11
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

РБК вчера в 15:49
Политика

Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года

"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Газета.Ru 06:40
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Политика

В Белоруссии началось голосование на парламентских выборах

С 12 по 16 ноября в Белоруссии прошло досрочное голосование на выборах в парламент.
RT на русском 00:26
Происшествия

В Японском море загорелось судно с российскими моряками на борту

Life.ru 12:21
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия вчера в 15:11
Хоккей

«Торпедо» обыграло «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Нижегородское "Торпедо" на своем льду обыграло подмосковный "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 12:08
Политика

Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
РИА Новости 09:01
Общество

СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный

Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Известия 06:21
Футбол

Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Газета.Ru 01:19
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева

Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Bimru.ru 05:29
Происшествия

В Гонконге протестующие подожгли мост около университета

РИА Новости 10:09
Единоборства

Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
FightTime.ru 02:28
Происшествия

Полиция проверяет телецентр Останкино после сообщения об угрозе взрыва

Ранее полиция проверила две московские школы и Российский национальный исследовательский университет имени Пирогова после аналогичных звонков неизвестных.
Говорит Москва 11:46
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM 09:51
Общество

Названы наименее вредные сладости

RT на русском вчера в 22:50
Спорт

Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября

16 ноября Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал состав участников национальной команды на этапах Кубка мира и Кубка IBU в грядущем сезоне.
Газета.Ru 11:42
Политика

Стало известно о встрече Джонсона с бывшим агентом КГБ после отравления Скрипаля

Газета утверждает, что Джонсон посетил частный дом Лебедева в окрестностях итальянской Перуджи через два дня после посещения саммита НАТО, одной из главных тем которого стало произошедшее в марте 2018-го отравление Скрипаля и его дочери Юлии.
Lenta.ru 11:05
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
РИА Новости 02:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак-2
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, является фарм-клубом команды Премьер-лиги московского «Спартака». Выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное