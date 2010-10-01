Коронавирус
Soccer.ruФНЛ и ПФЛ могут досрочно завершить сезоны
В РФС обсуждается вариант досрочного завершения сезонов в ФНЛ и ПФЛ. Такой вариант возможен, если к 30 апреля, до которого в России действует режим самоизоляции, не будет ясности и конкретики по сроками возобновления сезона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Матч ТВ»: две лидирующие команды ФНЛ выйдут в РПЛ при досрочном завершении сезона
Спорт БИЗНЕС Online16:58
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 19:33, Ашберн
Экономика
Кэшбэк пал под воздействием коронавируса
Банки в России начали менять программы лояльности на своих картах. Это связывают с действиями Центробанка в связи с пандемией коронавируса.
Актуальные комментарии 24 апреля в 06:29
Политика
Белый дом опроверг намерение сменить главу Минздрава США
Белый дом опроверг слухи о намерении сменить главу Минздрава США, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома Джадда Дира.
RuNews24.ru 00:57
Здоровье
Американские врачи расширили список симптомов коронавируса
Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов новой коронавирусной инфекции.
Известия 24 апреля в 21:29
Футбол
В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки
Все спортсмены получат возможность проводить индивидуальные тренировки, а начиная с 18 мая могут быть разрешены командные занятия.
Metaratings 07:33
Здоровье
Андрей Черный, и.о. директора закрытого на карантин института им. Вредена, опубликовал видеообращение
Добавим, что сегодня, 26 апреля, на Youtube появилось видеообращение сотрудницы центра им. Вредена о тяжелом положении в учреждении.
Собака.ru 16:17
Космос
29 апреля мимо Земли пролетит 4-километровый астероид
Что происходит 24 апреля в 02:49
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
Технологии
Эксперт рассказал, как защитить разговоры в интернете от прослушивания
Существуют специальные расценки компаний, которые обеспечивают доступ к аккаунту того или иного лица – как к текстовым сообщениям, так и к аудиозвонкам.
РИА Новости 19:15
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных располагаемых доходов россиян
Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года.
ТАСС вчера в 23:01
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19
Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.
Интерфакс 11:56
Экономика
Минфин предложил меры по снижению стоимости санитайзеров
Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова сказала «Известиям», что меры, предложенные Минфином, действительно могут снизить цену конечной продукции.
Известия 18:33
Общество
В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом
Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
РИА Новости вчера в 18:01
Происшествия
На Сахалине сотрудники полиции оказали экстренную помощь водителю
Автоинспекторы за считанные минуты довезли мужчину до скорой помощи, где ему оказали своевременную помощь и назначили лечение.
МВД медиа вчера в 00:30
Общество
Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса
Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
Политика
Рогозин рассказал о невозможности объединения усилий с Маском
«Роскосмос» и SpaceX не могут объединить усилия для освоения космоса, так как компания Илона Маска работает на военное ведомство США, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter, отвечая на вопрос подписчика.
Известия 16:03
Экономика
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета 24 апреля в 06:46
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко
В компании PepsiCo решили снять рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира, а также поменять оформление соцсетей.
РИА Новости 18:04
Общество
В Московской духовной академии выявили коронавирус у 52 человек
В Московской духовной академии в Сергиевом Посаде обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 52 человек, в том числе девять находятся в больнице.
RT на русском 12:45
Киберспорт
Mag о победе над командой Dendi: «Мы их просто пофармили»
Тренер Natus Vincere Андрей 'Mag' Чипенко рассказал о форме команды, проблемах внутри состава, победе над командой Данила 'Dendi' Ишутина, а также прокомментировал слухи о трансфере Данила 'gpk' Скутина.
Dota2.ru 17:03
Наука
Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей
Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука 24 апреля в 10:28
Общество
В Северной Корее сообщили об активной деятельности Ким Чен Ына
На фоне слухов о болезни и смерти лидера КНДР Ким Чен Ына Государственное радио Северной Кореи в воскресенье утром сообщило об активной деятельности лидера страны.
Известия вчера в 20:24
Футбол
Семин ответил на вопрос о возможном уходе из «Локомотива»
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что у него нет информации о решении руководства клуба подписать контракт с сербским специалистом Марко Николичем.
Газета.Ru 16:47
Общество
Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
Здоровье
Профессор РАН назвал сроки смягчения ограничений из-за COVID-19
Речь о смягчении ограничительных мер в Москве, принятых на фоне угрозы распространения коронавируса, может идти в случае, если прирост случаев заражения будет стабильно ниже пяти процентов.
РИА Новости 19:08
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Как ранее рассказали в Роспотребнадзоре, снимать введенные из-за пандемии ограничения будут постепенно.
РИА Новости 11:00
Армия и оружие
Гайдук призвал власти Украины укрепить морскую политику
Необходимость Украины ввести новую морскую политику наступательного характера и защитить страну от берегов противника обозначил бывший командующий украинских ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук.
Политика Сегодня вчера в 13:55