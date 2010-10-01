В РФС обсуждается вариант досрочного завершения сезонов в ФНЛ и ПФЛ. Такой вариант возможен, если к 30 апреля, до которого в России действует режим самоизоляции, не будет ясности и конкретики по сроками возобновления сезона.

ФНЛ и ПФЛ могут досрочно завершить сезоны

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