Коронавирус

RT на русскомRT на русскомФНЛ проголосовала за досрочное завершение сезона

Футбольная национальная лига выступила за досрочное завершение сезона-2019/20. В ходе видеоконференции с участием руководителей клубов было установлено, что оставшиеся 11 туров не удастся провести в период с 21 июня по 2 августа.
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Игорь Ефремов
В ходе совместного общения, в котором приняли участие все без исключения клубы ФНЛ, мы подтвердили озвученное ранее мнение: в указанные сроки с 21 июня по 2 августа полноценно завершить первенство ФНЛ в формате, предусмотренном регламентом, невозможно. Такое заключение было принято единогласно.
— Игорь Ефремов, российский футболистInc-news.ru 09:37

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