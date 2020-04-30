В ходе совместного общения, в котором приняли участие все без исключения клубы ФНЛ, мы подтвердили озвученное ранее мнение: в указанные сроки с 21 июня по 2 августа полноценно завершить первенство ФНЛ в формате, предусмотренном регламентом, невозможно. Такое заключение было принято единогласно.

Футбольная национальная лига выступила за досрочное завершение сезона-2019/20. В ходе видеоконференции с участием руководителей клубов было установлено, что оставшиеся 11 туров не удастся провести в период с 21 июня по 2 августа.

Общество Замгубернатора Кузбасса ответил, кому будут давать цифровые пропуска Заместителем губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андреем Пановым даны подробные разъяснения о причинах введения в Кузбассе системы цифровых пропусков. 62

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Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 318

Происшествия В Нью-Йорке нашли грузовики с десятками разлагающихся трупов Полиция Нью-Йорка обнаружила тела примерно 60 человек в четырех грузовиках, стоявших на улице в районе Бруклин рядом с похоронным бюро, сообщает СNN. 964

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Кино Чарли Кокс опроверг слухи о возвращении к роли Сорвиголовы Чарли Кокс, известный по исполнению роли супергероя Сорвиголовы в одноименном сериале Netflix, опроверг слухи о возвращении его персонажа в новой части «Человека-паука». 2

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Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 50

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