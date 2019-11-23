Футбол
Блокнот ВоронежФНЛ прокомментировала драку фанатов на матче «Факела» в Воронеже
Подопечные Владимира Бесчастных проиграли гостям со счетом 0:2. После этого на поле выбежали фанаты «Факела» и вступили в перепалку со спортсменами. С комментариями по этому инциденту выступил президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов.
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В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
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