Подопечные Владимира Бесчастных проиграли гостям со счетом 0:2. После этого на поле выбежали фанаты «Факела» и вступили в перепалку со спортсменами. С комментариями по этому инциденту выступил президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов.

ФНЛ прокомментировала драку фанатов на матче «Факела» в Воронеже

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