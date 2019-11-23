Футбол

Блокнот ВоронежБлокнот ВоронежФНЛ прокомментировала драку фанатов на матче «Факела» в Воронеже

Подопечные Владимира Бесчастных проиграли гостям со счетом 0:2. После этого на поле выбежали фанаты «Факела» и вступили в перепалку со спортсменами. С комментариями по этому инциденту выступил президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Полиция отпустила болельщика, пытавшегося подраться с игроком «Факела»

Советский спорт08:56

Асхабадзе: «На поле выбежали два фаната, а не толпа. Они проникли на газон чудодейственным образом»

Sport24.ruвчера в 14:11

ФНЛ прокомментировала драку фанатов на матче «Факела» в Воронеже

Блокнот Воронеж06:36

Задержанный за драку с игроком «Факела» болельщик отпущен на свободу

РИА Новости07:52

Только один фанат воронежского «Факела» поплатился за нападение на игроков после поражения

Вести Воронеж04:28

Драка болельщиков, «Факел» — «Нижний Новгород» — 0:2, 25-й тур ФНЛ

Чемпионатвчера в 15:08

Задержанный за драку с игроком «Факела» фанат отпущен на свободу

Спорт-Экспресс08:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 09:08, Вашингтон
Политика

В Госдуме оценили слова украинского генерала о военной базе в Крыму

Профессиональной неотесанностью назвал депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек высказывание украинского генерала Руслана Хомчака о российской военной базе в Крыму, которая якобы "кошмарит Европу и влияет на Северную Африку".
Российская газета 09:00
Армия и оружие

История Победы: 75 лет назад советские войска освободили Прибалтику

Ровно 75 лет назад закончилась Прибалтийская наступательная операция. Советские войска освободили от нацистов Латвию, Литву и Эстонию.
МИР 24 01:12
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

ТАСС 03:18
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС вчера в 17:38
Шоу-бизнес

Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару

Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.
Газета.Ru вчера в 20:52
Футбол

Хусаинов: судья должен был назначить пенальти в ворота «Спартака»

Джикия же правой рукой задерживал Кухарчика. Явный фол, после которого должны были назначить пенальти.
Чемпионат 08:55
Политика

Россия и Украина не смогли договориться на суде в Гааге

На первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву Россия и Украина не смогли разрешить споры по поводу инцидента в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД России.
Газета.Ru вчера в 04:53
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Происшествия

Более 20 человек погибли в результате крушения самолета в Конго

Известия 07:37
Политика

Лавров рассказал об истории знаменитого советского мема в ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о "первом меме в кругах ООН", вспоминая советского дипломата Олега Трояновского.
Газета.Ru 08:13
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Происшествия

Источник сообщил о гибели демонстранта в ходе протестов в Багдаде

В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч.
РИА Новости 22 ноября в 12:57
Фигурное катание

Авербух: Загитовой и Медведевой нужно отказаться от ледовых шоу

РИА Новости 07:14
Политика

Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
REGNUM вчера в 06:35
Политика

Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Известия вчера в 22:13
Гаджеты

Лучшие телевизоры с диагональю экрана 32-43 дюйма

Телеканал ОТВ 20 ноября в 23:01
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Общество

Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе

Газета.Ru 22 ноября в 11:31
Происшествия

Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве

В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
Российская газета 22 ноября в 03:04
Армия и оружие

США назвали слабое место своей защиты от возможных атак России и Китая

Народные новости 22 ноября в 00:11
Происшествия

Затонувший у Одессы танкер не подавал сигнала SOS, так как судно было обесточено - механик

Украина.ру 09:03
Политика

Пушков порекомендовал США и Украине отдохнуть друг от друга

Сторонам следует друг от друга отдохнуть, — написал Пушков в Twitter.
News.ru 08:46
Политика

Курды объяснили нападения на российский патруль с камнями

Взгляд.ру 07:33
Игры

Релиз The Witcher 3 на Switch способствовал росту доходов CD Projekt

По словам вице-президента и финансового директора CD Projekt Петра Нелюбовича, росту доходов компании, помимо прочего, способствовали первые поставки The Witcher 3: Wild Hunt для Nintendo Switch и рост выручки магазина GOG.
Игромания.ру 22 ноября в 11:18
Армия и оружие

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
ТАСС 07:22
Общество

Москвичам пообещали ледяной дождь

Lenta.ru 04:52
Политика

Вещи моряков «керченской провокации» сгнили от влажности

Пропавшие личные вещи украинских моряков с военных кораблей, принимавших участие в провокации в Керченском проливе, сгнили.
Аргументы недели 07:53
Теннис

Хачанов прокомментировал поражение сборной России на Кубке Дэвиса

Российский теннисист Карен Хачанов поблагодарил болельщиков за поддержку во время Финала Кубка Дэвиса, который завершается в воскресенье в Мадриде.
РИА Новости 08:14
Политика

Советник Трампа рассказал о нежелании НАТО конфликтовать с Россией

Запад не считает, что в настоящее время было бы уместно включать Украину в состав НАТО, тем более западные страны не желают вступать в конфликт с Россией, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
RT на русском 06:39
Как работают Яндекс.Новости?
Футбол. ФНЛБольше новостей по теме
Главное