Футбол

Блокнот ВоронежБлокнот ВоронежФНЛ прокомментировала драку фанатов на матче «Факела» в Воронеже

Подопечные Владимира Бесчастных проиграли гостям со счетом 0:2. После этого на поле выбежали фанаты «Факела» и вступили в перепалку со спортсменами. С комментариями по этому инциденту выступил президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов.
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На драку болельщиков и игроков «Факела» отреагировали в ФНЛ

Обозреватель Врн07:13

Драка болельщиков, «Факел» — «Нижний Новгород» — 0:2, 25-й тур ФНЛ

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Асхабадзе назвал катастрофическим турнирное положение «Факела»

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Только один фанат воронежского «Факела» поплатился за нападение на игроков после поражения

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ФНЛ прокомментировала драку фанатов на матче «Факела» в Воронеже

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Асхабадзе: «На поле выбежали два фаната, а не толпа. Они проникли на газон чудодейственным образом»

Sport24.ruвчера в 14:11

Фанаты подрались с игроками «Факела» на матче с «Нижним Новгородом»

МОЁ! Оnline Воронежвчера в 11:11
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Теннис

Хачанов проиграл Шаповалову в полуфинале Кубка Дэвиса с Канадой

Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Канады Денису Шаповалову во втором матче 1/2 финала Кубка Дэвиса в Мадриде.
RT на русском вчера в 08:40
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Происшествия

Бывший глава Сибирского отделения РАН заявил об обыске в его доме

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в коттедже бывшего председателя Сибирского отделения РАН (СО РАН) Александра Асеева, сообщил он сам ТАСС.
Коммерсантъ 06:14
Армия и оружие

Ростех займется производством композитов для серийных Су-57

Производством деталей и агрегатов из композитных материалов для истребителя пятого поколения Су-57 займется обнинское научно-производственное предприятие «Технология».
ТК Звезда 22 ноября в 07:47
Политика

Савченко устроила в Киеве автопробег против продажи земли иностранцам

Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко возглавила автопробег против принятия закона о продаже земли на Украине иностранцам.
Московский Комсомолец 06:43
Политика

На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
REGNUM вчера в 20:00
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

ТАСС 03:18
Происшествия

В ДР Конго из-за падения самолета на жилые дома погибли 23 человека

Коммерсантъ 07:20
Футбол

Бербатов считает, что МЮ потеряет очки в матче с «Шеффилдом»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о предстоящем матче «красных дьяволов» с «Шеффилд Юнайтед».
Soccer.ru 02:22
Происшествия

Полицейский спас пять человек из горящего дома в Нягани

Известия 06:18
Политика

Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — отличный шаг для нормализации отношений, поэтому критика в адрес певицы Софии Ротару неуместна.
РИА Новости 05:13
Политика

Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму

Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал Крым "плацдармом для господства" России в Средиземном море.
РИА Новости 07:23
Недвижимость

Вторичная недвижимость Перми за год подорожала на 8%

С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года цена 1 кв. м на рынке вторичной недвижимости Перми выросла на 8% (с 56,4 тыс. руб. до 60,7 тыс. руб.).
Новый компаньон 02:41
Происшествия

В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек

В результате аварии с участием минивэна и фуры в Оренбургской области погибли шесть человек. Среди жертв — шестилетний ребенок.
BFM.ru 01:18
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульская служба новостей вчера в 04:52
Транспорт

Собянин пообещал устранить «технические огрешности» в работе МЦД

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что необходимо работать над возникающими «техническими огрешностями» в работе Московских центральных диаметров.
Известия 06:03
Политика

Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на семью Байденов

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.
RT на русском вчера в 21:54
Фигурное катание

Косторная с ошибкой исполнила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Японии

16-летняя фигуристка Алена Косторная с ошибкой на тройном акселе исполнила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Японии.
Спорт-Экспресс вчера в 04:32
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Футбол

ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес

В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» переиграл «Ривер Плейт» со счетом 2:1. В составе «Фламенго» трофей завоевал бывший нападающий ЦСКА Витинью.
Спорт-Экспресс 04:56
Происшествия

Подозреваемого в убийстве любовницы задержали во время ДТП в Карелии

Сотрудники полиции в Карелии задержали подозреваемого в жестоком убийстве своей сожительницы.
РЕН ТВ 06:46
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Политика

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН

Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
РИА Новости 03:20
Политика

Сирийская бизнес-делегация прибыла в Крым

В Крым прибыла бизнес-делегация из Сирийской Арабкой Республики с деловым визитом.
REGNUM 06:52
Армия и оружие

В ДНР зафиксировали украинскую технику у линии соприкосновения

Pravda.Ru 06:26
Футбол

«Рубин» может уволить Шаронова

Как стало известно «Чемпионату», руководство казанского «Рубина» может уволить тренера команды Романа Шаронова из-за неудовлетворительных результатов.
Чемпионат 07:25
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
Общество

Посольство России в Тегеране рассказало об отключении интернета

Отключение интернета в Иране фактически заблокировало связь посольства России в Тегеране с Москвой, а также отрезало возможность для выдачи иранцам виз, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмисии Андрей Ганенко.
РИА Новости 05:39
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Ведомости 21 ноября в 07:17
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
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