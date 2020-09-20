В России указали на опасность разделения пенсионеров по сортам
14 сентября сообщалось, что Минтруда подготовило проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В документе предусмотрена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на уровне 6,3 процента, а социальных пенсий — на уровне 2,6 процента.В источнике
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Профсоюзы призвали не делить пенсионеров на людей первого и второго сорта
ИА Красная Весна19 сентября в 10:23
В Федерации профсоюзов продолжат выступать за индексацию пенсий работающих пенсионеров
ТАСС19 сентября в 09:19
Профсоюзы заявили, что не бывает пенсионеров «первого и второго сорта»
РИА Новости19 сентября в 08:41