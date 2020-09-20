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Lenta.ru
Lenta.ru

В России указали на опасность разделения пенсионеров по сортам

14 сентября сообщалось, что Минтруда подготовило проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В документе предусмотрена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на уровне 6,3 процента, а социальных пенсий — на уровне 2,6 процента.В источнике
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News.ru

Профсоюзы заявили, что пенсионеров «первого и второго сорта» не бывает

News.ru19 сентября в 09:53
URA.Ru

Когда решится вопрос об индексации пенсии работающим россиянам

URA.Ruвчера в 21:47
Lenta.ru

В России указали на опасность разделения пенсионеров по сортам

Lenta.ruвчера в 20:57
ИА Красная Весна

Профсоюзы призвали не делить пенсионеров на людей первого и второго сорта

ИА Красная Весна19 сентября в 10:23
Солидарность

Профсоюзы осудили дискриминацию работающих пенсионеров

Солидарностьвчера в 06:40
ТАСС

В Федерации профсоюзов продолжат выступать за индексацию пенсий работающих пенсионеров

ТАСС19 сентября в 09:19
РИА Новости

Профсоюзы заявили, что не бывает пенсионеров «первого и второго сорта»

РИА Новости19 сентября в 08:41

Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран
Российская газетавчера в 09:34
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Депутат из ЯНАО признан крупнейшим среди чиновников РФ землевладельцем

Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) от «Единой России», гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк стал самым крупным землевладельцем среди российских госслужащих.
News.ruвчера в 10:39
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Более 200 британских парашютистов десантировались на полигоне Украины

Около 250 солдат 16-й десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Колчестере, высадились на Терновский полигон, где они участвуют в совместных маневрах с украинскими военными.
Аргументы недели19 сентября в 13:28
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Россия впервые за 7 лет потратит на экономику больше, чем на оборону

В 2021 году расходы федерального бюджета РФ по разделу «Национальная оборона» впервые с 2014 года опустятся ниже расходов на «Национальную оборону», следует из пояснительной записки к проекту бюджета на следующие три года.
Мойка7819 сентября в 10:39
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В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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Разработчик «Новичка» оценил извинения Мирзаянова перед Навальным

Леонид Ринк, один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок", прокомментировал заявление проживающего в США Вила Мирзаянова, которого также называют создателем этого вещества.
РИА Новостивчера в 03:42
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