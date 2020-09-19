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Представители ФНПР – Федерации независимых профсоюзов России – продолжат выступать за то, чтобы были проиндексированы пенсии работающих пенсионеров. Данная информация прозвучала сегодня из уст Михаила Шмакова, председателя этой общественной организации.