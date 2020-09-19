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ГлобалМСК.ру
ГлобалМСК.ру

ФНПР продолжит выступать за индексацию пенсий работающих пенсионеров

Представители ФНПР – Федерации независимых профсоюзов России – продолжат выступать за то, чтобы были проиндексированы пенсии работающих пенсионеров. Данная информация прозвучала сегодня из уст Михаила Шмакова, председателя этой общественной организации.В источнике
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Солидарность

Профсоюзы осудили дискриминацию работающих пенсионеров

Солидарностьвчера в 06:40
URA.Ru

Когда решится вопрос об индексации пенсии работающим россиянам

URA.Ruвчера в 21:47
РИА Новости

Профсоюзы заявили, что не бывает пенсионеров «первого и второго сорта»

РИА Новости19 сентября в 08:41
ИА Красная Весна

Профсоюзы призвали не делить пенсионеров на людей первого и второго сорта

ИА Красная Весна19 сентября в 10:23
News.ru

Профсоюзы заявили, что пенсионеров «первого и второго сорта» не бывает

News.ru19 сентября в 09:53
ТАСС

В Федерации профсоюзов продолжат выступать за индексацию пенсий работающих пенсионеров

ТАСС19 сентября в 09:19
Lenta.ru

В России указали на опасность разделения пенсионеров по сортам

Lenta.ruвчера в 20:57

Intel обновила поддержку процессоров Intel Rocket Lake в Linux

Программный пакет Compute Runtime версии 20.37.17906, который представляет возможности OpenCL и oneAPI Level Zero для графического оборудования Linux, получил базовую поддержку процессоров Intel следующего поколения — Rocket Lake.
ИА Красная Веснавчера в 16:00

Освобождены обвиняемые в хищениях миллиардов

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В Новосибирске нашли тело пропавшего полгода назад пожилого ученого

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