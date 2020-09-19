ФНПР продолжит выступать за индексацию пенсий работающих пенсионеров
Представители ФНПР – Федерации независимых профсоюзов России – продолжат выступать за то, чтобы были проиндексированы пенсии работающих пенсионеров. Данная информация прозвучала сегодня из уст Михаила Шмакова, председателя этой общественной организации.В источнике
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Профсоюзы заявили, что не бывает пенсионеров «первого и второго сорта»
РИА Новости19 сентября в 08:41
Профсоюзы призвали не делить пенсионеров на людей первого и второго сорта
ИА Красная Весна19 сентября в 10:23
В Федерации профсоюзов продолжат выступать за индексацию пенсий работающих пенсионеров
ТАСС19 сентября в 09:19