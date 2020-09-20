Общество
ГлобалМСК.руФНПР продолжит выступать за индексацию пенсий работающих пенсионеров
Представители ФНПР – Федерации независимых профсоюзов России – продолжат выступать за то, чтобы были проиндексированы пенсии работающих пенсионеров. Данная информация прозвучала сегодня из уст Михаила Шмакова, председателя этой общественной организации.
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Профсоюзы призвали не делить пенсионеров на людей первого и второго сорта
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