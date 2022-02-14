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ФНП сообщила о росте цен на нотариальные услуги

Федеральная нотариальная палата (ФНП) РФ сообщила об увеличении расценок на нотариальные услуги в среднем по стране.
Legal.Report
Второй составной частью являются тарифы, указанные в Основах законодательства РФ о нотариате и в Налоговом кодексе.
Российская газета
Удостоверение завещаний стало одним из нескольких нотариальных действий, которые подверглись корректировке в ряде регионов.
Legal.Report
Учитываются и социальные аспекты - так, в течение предыдущих двух лет Федеральная нотариальная палата объявляла мораторий на повышение размеров оплаты услуг правового и технического характера для социально значимых нотариальных действий.
Российская газета

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ФНП сообщила о росте цен на нотариальные услуги
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