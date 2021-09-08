Более сильный естественный иммунитет после COVID-19 может дорого обойтись

Переболевшие коронавирусом могут быть инфицированы повторно, причем формирование естественного иммунитета с течением времени продолжается, а срок сохранения антител носит более длительный характер, чем считалось ранее, причем формирование иммунитета будет проходить даже в том случае, если само заболевание протекало бессимптомно.