«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — говорится в сообщении ведомства.
Индексы деловой активности в США в июле подскочили до нового рекордного уровня, что говорит о том, что недавняя потеря рабочих мест была вызвана неспособностью работодателей найти работников, а не слабым спросом на рабочую силу.
Переболевшие коронавирусом могут быть инфицированы повторно, причем формирование естественного иммунитета с течением времени продолжается, а срок сохранения антител носит более длительный характер, чем считалось ранее, причем формирование иммунитета будет проходить даже в том случае, если само заболевание протекало бессимптомно.