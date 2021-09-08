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ФНС России: цифровой налог затронет компании с оборотом более €20 млрд в год

В будущем в мире может появиться глобальная налоговая служба, заявил на налоговой сессии Мосфинфорума глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, передает корреспондент РБК.
РБК
Введение глобальных налогов – логичный ответ на появление глобальных корпораций.
Smotrim.ru
Предполагается, что налоговая база в этом случае будет определяться исходя из размеров рынка.
РИА Новости
По словам руководителя налоговой службы, нужно решить проблему предоставления налоговых льгот.
Московский Комсомолец

С чего всё началось

Глава ФНС Егоров предсказал появление глобальной налоговой службы
Введение глобальных налогов влечет за собой определенные риски и ставит вопрос о наднациональном администрировании, заявил глава ФНС России Даниил Егоров.
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