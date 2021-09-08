Пандемия не привела к прекращению реализации городских программ в Москве

Во время пандемии коронавируса и при дефиците бюджета в столице не прекращалась реализация важных городских программ в сфере строительства объектов здравоохранения, транспорта и возведения жилья по программе реновации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.