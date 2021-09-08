Во время пандемии коронавируса и при дефиците бюджета в столице не прекращалась реализация важных городских программ в сфере строительства объектов здравоохранения, транспорта и возведения жилья по программе реновации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Президент России Владимир Путин в соболезнованиях близким погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева назвал его смерть невосполнимой личной утратой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Гагаринский суд Москвы взыскал с бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова 22 миллиона долларов, а с Альфа-банка – более 100 миллионов долларов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.