Российская газетаВТБ запустил оформление налогового вычета по ИИС из приложенияБанк ВТБ в партнерстве с Федеральной налоговой службой первым на рынке запустил онлайн-оформление налогового вычета по индивидуальному налоговому вычету, сообщает банк.В источникеРоссийская газетаРоссийская газетаНовая БурятияInc-news.ruBFM-НовосибирскOm1.ruPrivet-Rostov.ruTomsk.RuЦентр новостей ЯрославляInfopro54Подробнее о событииЯрославцы смогут получить налоговые вычеты быстро и без волокитыЦентр новостей Ярославля09:23«Без лишней волокиты»: ямальцы смогут быстрее оформить налоговый вычетN24.RU05:28ФНС России начала обмен данными с ПАО ВТБ для упрощенного предоставления вычетовАК&М05:16С 21 мая оформить налоговый вычет на покупку жилья и ипотеку стало прощеInc-news.ru05:07ВТБ запустил оформление налогового вычета по ИИС из приложенияРоссийская газета04:20Клиенты ВТБ теперь смогут оформить налоговый вычет по ИИС в один кликCNews03:39Показать ещёОценитьПоделиться