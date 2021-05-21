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ВТБ запустил оформление налогового вычета по ИИС из приложения

Банк ВТБ в партнерстве с Федеральной налоговой службой первым на рынке запустил онлайн-оформление налогового вычета по индивидуальному налоговому вычету, сообщает банк.В источнике

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