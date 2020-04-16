Общество
ИнтерфаксФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр
Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".
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с чего всё началось
"Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае", - сказал Колесников.Интерфакс13:51
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