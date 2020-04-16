"Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае", - сказал Колесников.

с чего всё началось

Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".

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