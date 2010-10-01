Экономика
ГарантФНС России разъяснила условия получения субсидии субъектами МСП
Как указывает ФНС России, невыполнение любого из вышеперечисленных условий лишает налогоплательщика права на получение субсидии (письмо ФНС России от 2 июля 2020 г. № БС-18-11/1083@). Так, например, если он на был включен в реестр субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 года.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи бизнесу субсидий на профилактику COVID-19
РИА Дагестан13 июля в 05:38
В Бурятии бизнес в сфере туризма может получить субсидии на профилактику коронавируса
Восток-Телеинформ12 июля в 21:27
Субсидии на профилактику коронавируса получат предприниматели Бурятии из федерального бюджета
Интерфакс - Россия13 июля в 02:13
В Псковской области субъекты МСП могут получить субсидии на средства дезинфекции с 15 июля
Псковское агентство информации13 июля в 05:34
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Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
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Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
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На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
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«Спартак» хочет приобрести нападающего Евгения Луценко
Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что «Спартак» заинтересован в услугах Евгения Луценко.
ГЛАС.RU вчера в 04:42
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На Сахалине директор фирмы украл почти 50 млн рублей при строительстве детсада
На Сахалине строительная компания по подложным документам получила оплату за исполнение госконтракта по строительству детского сада и присвоила себе более 48 миллионов рублей.
Life.ru 01:48
Происшествия
Заместителя мэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Томск, 16 июля 2020, 09:18 — REGNUM Утром 16 июля силовики задержали заместителя мэра Томска в его рабочем кабинете.
REGNUM 02:18
Общество
В Роспотребнадзоре сообщили об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России популяционный иммунитет к коронавирусу составляет 26 %.
Газета.Ru вчера в 12:44
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Цой ответила на обвинения во лжи насчет коронавируса
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Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
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Умер оператор фильмов «Бриллиантовая рука» и «Битва за Москву»
РИА Новости 00:43
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Киевские эксперты назвали реальное число зараженных COVID-19 на Украине
С 22 июня на Украине регионом с широким распространением COVID-19 считается территория, где инфекционные стационары, принимающие пациентов с COVID-19, загружены более чем на 50%, в последние 7 дней показатель тестирований методом ПЦР и ИФА менее 24 на 100 тысяч человек, коэффициент выявления заражений — более 11%; а показатель динамики роста числа инфицированных — более 10%.
НТВ вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
Единоборства
Россиянка Джоджуа победила в первом раунде на турнире UFC
Отечественная спортсменка уверенно победила представительницу Румынии Диану Белбиту: в первой пятиминутке противостояния 25-летняя Джоджуа провела идеальный рычаг локтя, после чего оппонентка сдалась.
Газета.Ru вчера в 20:07
Общество
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
BFM.ru 02:20
Происшествия
Массовое заражение коронавирусом произошло на съемках клипа в Бурятии
Массовое заражение коронавирусом произошло во время съемок музыкального клипа в Бурятии, в настоящее время инфекция подтвердилась у восьми человек.
Газета.Ru 00:54
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:03
Фигурное катание
Хореограф рассказал, что Тутберидзе просила Щербакову покинуть группу
РЕН ТВ вчера в 09:15
Общество
В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей
В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой".
РИА Новости 00:39
Футбол
Бывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая
Бразильский форвард Халк, выступающий за «Шангхай СИПГ», принял решение покинуть чемпионат Китая.
Советский спорт вчера в 01:30
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 июля
Выздоровели с начала эпидемии более 523,2 тыс. человек. В Подмосковье с 16 июля начинается новый этап снятия ограничений.
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Здоровье
Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
Телеканал 360° вчера в 23:15
Общество
Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч
Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru вчера в 17:24
Политика
Госдепартамент США выделит грант на «укрепление связей» с Сербией
Вашингтон, 16 июля 2020, 08:43 — REGNUM До $325 тыс. готов выделить Госдепартамент США некоммерческим организациям (НКО), которые помогут «укреплению связей» между американцами и гражданами Сербии.
REGNUM 01:43
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
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Пушков обвинил Горбачева в «геополитической капитуляции»
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обвинил бывшего президента СССР Михаила Горбачева в «геополитической капитуляции».
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Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
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Собянин надеется, что в Москве не будет «жесткой вспышки» коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы больше шансов избежать возможность повторного введения карантина из-за коронавируса, однако риски есть.
Газета.Ru 01:55
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Канье Уэст подал заявку на участие в президентских выборах
Американский музыкант Канье Уэст подал заявку в Федеральную избирательную комиссию США для регистрации кандидатом на президентских выборах в США, сообщает издание Star Tribune.
Газета.Ru вчера в 23:20
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru вчера в 09:46
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Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс вчера в 15:37