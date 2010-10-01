Экономика
ГарантФНС России разъяснила условия получения субсидии субъектами МСП
Как указывает ФНС России, невыполнение любого из вышеперечисленных условий лишает налогоплательщика права на получение субсидии (письмо ФНС России от 2 июля 2020 г. № БС-18-11/1083@). Так, например, если он на был включен в реестр субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 года.
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Налоговики разъяснили, облагается ли НДФЛ зарплата, которая выплачена за счет субсидии
Бухонлайн13 июля в 02:27
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Задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена, и для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета, заявил президент России Владимир Путин.
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