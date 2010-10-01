Экономика

ГарантГарантФНС России разъяснила условия получения субсидии субъектами МСП

Как указывает ФНС России, невыполнение любого из вышеперечисленных условий лишает налогоплательщика права на получение субсидии (письмо ФНС России от 2 июля 2020 г. № БС-18-11/1083@). Так, например, если он на был включен в реестр субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 года.
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