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REGNUM
REGNUM

ФНС России: самозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей доходов

Москва, 28 августа 2020, 00:38 — REGNUM Более 130 млрд рублей доходов вывели из тени самозанятые граждане России за все время действия эксперимента (с января 2019 года). Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБК17:00
Подробнее о событии
Коммерсантъ

С начала 2019 года самозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей доходов

Коммерсантъ23:55
Телеканал 360°

Самозанятые россияне легализовали доходы на ₽130 млрд — РБК

Телеканал 360°22:14
REGNUM

ФНС России: самозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей доходов

REGNUM17:38
Эхо Москвы

Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 млн человек

Эхо Москвы20:11
Lenta.ru

Самозанятые россияне вывели из тени более 130 миллиардов рублей доходов

Lenta.ru18:01
ТАСС

РБК: самозанятые в России вывели более 130 млрд рублей из тени

ТАСС20:40
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

РБК17:00

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUMвчера в 01:37
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Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент нападения на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь" на трассе Киев — Харьков в Харьковской области.
РИА Новости18:02
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96 случаев коронавируса выявили в Кузбассе за сутки

Новые инфицирование зарегистрированы в Новокузнецке (29), Кемерове (27), Прокопьевске (13), Анжеро-Судженске (8), Ленинск-Кузнецком (7), Белово (3), Кемеровском МО (3), Новокузнецком МР (3), Краснобродском (1), Полысаево (1), Мысках (1), Ленинск-Кузнецком МО (1). На 27 августа в Кузбассе у 6 156 человек диагностирован коронавирус.
Kursk.comвчера в 02:13
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