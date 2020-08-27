ФНС России: самозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей доходов

РБК 10

Москва, 28 августа 2020, 00:38 — REGNUM Более 130 млрд рублей доходов вывели из тени самозанятые граждане России за все время действия эксперимента (с января 2019 года). Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы.