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REGNUM
REGNUM

ФНС России: самозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей доходов

Москва, 28 августа 2020, 00:38 — REGNUM Более 130 млрд рублей доходов вывели из тени самозанятые граждане России за все время действия эксперимента (с января 2019 года). Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБК17:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Число зарегистрированных в России самозанятых достигло миллиона

РИА Новости02:19
Коммерсантъ

Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 млн

Коммерсантъ02:36
REGNUM

ФНС России: самозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей доходов

REGNUM17:38
Эхо Москвы

Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 млн человек

Эхо Москвы20:11
Lenta.ru

Самозанятые россияне вывели из тени более 130 миллиардов рублей доходов

Lenta.ru18:01
ТАСС

РБК: самозанятые в России вывели более 130 млрд рублей из тени

ТАСС20:40
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

РБК17:00

Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России

«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.
РБКвчера в 11:29
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В ЕП подняли вопрос о закупке вакцины от COVID-19 у России

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Европейскую комиссию запрос, в котором поинтересовался, рассматривают ли в ЕК возможность закупки новой российской вакцины от коронавирусной инфекции.
RT на русском23:42
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Минпромторг России объяснил перебои с доступом к препарату фуросемид

Лекарства Domadoktor.ru "Поскольку данный лекарственный препарат включен в перечень ЖНВЛП и цена на него регулируются государством, в настоящее время его производство становится нерентабельным", — объяснили сложившуюся ситуации в Минпромторге.
REGNUM00:39
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Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.
Интерфакс03:20

Белоруссия начала военные учения на гродненском направлении

"Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск", - говорится в сообщении минобороны в Telegram-канале.
РИА Новости03:12

Минтранс предложил разрешить транзит «санкционки» через три порта РФ

Министерство транспорта РФ предложило включить Большой порт Санкт-Петербург, порт Восточный (Приморский край) и порт Владивосток в перечень пограничных пунктов пропуска для транзита продовольствия через РФ, сообщает в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства.
Интерфакс02:36
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