ФНС России: самозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей доходов
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Москва, 28 августа 2020, 00:38 — REGNUM Более 130 млрд рублей доходов вывели из тени самозанятые граждане России за все время действия эксперимента (с января 2019 года). Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы.В источнике
С чего всё началось
ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых
Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБК17:00
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