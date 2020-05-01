Экономика
Южный ФедеральныйФНС России запустила сервис для оформления субсидий малому бизнесу
С 1 мая 2020 года начал работать сервис для выплаты субсидий бизнесу Федеральной налоговой службы РФ, которым могут воспользоваться индивидуальные предприниматели. Размер субсидии на одного работника составляет один минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
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Налоговая служба: деньги на выплаты по 12 тысяч рублей на сотрудника начнут поступать с 18 мая
Амур.инфо30 апреля в 21:40
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Политика
В Москве прошла репетиция авиапарада ко Дню Победы
В столице России состоялась репетиция воздушной части парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
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РБК вчера в 23:11
Здоровье
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
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Правительство Украины продлило карантин до 22 мая
«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
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Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv вчера в 08:40
Общество
Какие ограничения снимут последними, рассказала глава Роспотребнадзора
Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала резкий рост числа инфицированных коронавирусом в стране.
Live24 07:18
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
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Интерфакс 06:45
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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Рязани
Два человека погибли в результате пожара, который произошел в пятиэтажном жилом доме в Рязани, трое пострадавших госпитализированы.
ТАСС 06:29
Политика
Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут летом
Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, конец август - это крайний срок.
ТАСС 07:57
Футбол
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
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РИА Новости 05:14
Политика
Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером
Лидер украинской партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером.
ТАСС 05:45
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
Шоу-бизнес
Звезду «Великолепного века» Селима Байрактара не узнают фанаты
Исполнители главных ролей сериала давно полюбились российской публике, и в числе кумиров - актер Селим Байрактар, который сыграл в сериале евнуха.
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Патриарх Кирилл попросил богатых прихожан помочь священникам
URA.Ru вчера в 20:23
Общество
Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня
Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm вчера в 07:55
Происшествия
Экс-полицейского, обвиняемого в подбросе наркотиков, суд отправил в СИЗО
Новый Калининград Экс-сотрудника транспортной полиции Руслана Яковенко, которого обвиняют в подбросе наркотиков, суд отправил в СИЗО.
Новый Калининград.Ru 08:40
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
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Вести.Ru 02 мая в 04:54
Политика
В ФРГ отказались отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
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Шоу-бизнес
13-летняя дочь Александра Абдулова покорила своей красотой
Пользователи Instagram восхитились дочерью знаменитого российского актера Александра Абдулова, уже покойного.
Shraibikus News вчера в 16:51
Общество
В Челябинской области планируют ввести масочный режим
Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 07:55
Гаджеты
Опубликованы «живые» фотографии смартфона LG Velvet
В Сети появились уникальные фотографии нового смартфона LG Velvet, по которым можно сделать некоторые выводы о характеристиках устройства.
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Общество
Число заболевших коронавирусом в Свердловской области снижается
По сообщению регионального Роспотребнадзора, в Свердловской области за последние 24 часа зафиксировали 53 новых случая коронавируса (сутками ранее число новых зараженных составило 75 человек).
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Армия и оружие
Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
ТАСС 05:42
Наука
Канадские ученые нашли антитела для вакцины против коронавируса
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ИА Красная Весна вчера в 13:39
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
ТАСС 02 мая в 13:15
Кино
Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4»
Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram.
REGNUM 03:48
Общество
Попова заявила о снижении темпа прироста заболеваемости коронавирусом
Темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекции в России снижается, тенденция стабильная.
RT на русском 08:37