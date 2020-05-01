Экономика

ProUfu.ruProUfu.ruФНС запустила сервис для выплаты субсидий пострадавшему бизнесу

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу, который пострадал от коронавируса. С 1 мая стало возможным подать заявление на получение денег. Вы можете это сделать по этой ссылке.
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Обозначен размер субсидии на компенсацию зарплат ставропольским предпринимателям

Ставропольская правда05:38

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу

Известия30 апреля в 23:30

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу

Российская газета01 мая в 03:40

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

REGNUM01 мая в 02:18

Определён размер субсидии на компенсацию зарплат ставропольскому бизнесу

Своё ТВ05:00

ФНС запустила сервис для оформления субсидий бизнесу

News.ru30 апреля в 23:00

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу

ТАСС30 апреля в 22:06
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:31, Ашберн
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
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Правительство Украины продлило карантин до 22 мая

«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
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Власти объяснили принципы работы цифровых пропусков в Кузбассе

Фактически, если оперативный штаб скажет, что это необходимо – каждый житель при выходе из дома должен будет оформить себе пропуск.
Вести Кузбасс вчера в 03:04
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Автоугонщик назвал самые слабые места в защищенных автомобилях

Хоть технологии по защите авто и развиваются, угонщики находят способы обойти их и угнать самые надежные автомобили.
SpeedMe вчера в 05:33
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Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений в России с 12 мая

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, уже с 12 мая ряд ограничений может быть снят.
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Общество

В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая

Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков.
ТАСС 05:06
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Здоровье

Минздрав раскрыл пути распространения коронавируса в России

На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 04:46
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Киберспорт

В Call of Duty: Warzone появится режим для двух игроков

В «королевской битве» Call of Duty: Warzone появится долгожданный отдельный режим для двух игроков, подтвердил креативный директор студии Raven Software Амос Худж в интервью GamerGen.
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Здоровье

Психиатрические больницы Украины оказались на грани закрытия — минздрав

Киев, 4 мая 2020, 12:35 — REGNUM Реформа украинской системы здравоохранения привела к тому, что психиатрические больницы страны оказались на грани закрытия.
REGNUM 05:35
Общество

Правительство запустило сайт о мерах поддержки в условиях пандемии

Правительство РФ запустило информационный сервис о поддержке граждан и бизнеса в условиях коронавируса.
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Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
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Здоровье

Главврач Коммунарки назвал еще один симптом коронавируса

У большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке наблюдаются высыпания на руках и животе, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.
Ридус 01 мая в 12:13
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Политика

Парасюк признал, что активисты «майдана» вели стрельбу по милиционерам

REGNUM 01:47
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Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
Lenta.ru 05:53
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Гимнастка Солдатова показала возможности своего тела

Чемпионка мира по гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором продемонстрировала свою невероятную растяжку.
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Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
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Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
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Происшествия

В Тюмени нашли сбежавшего 15 лет назад из части солдата

Военные следователи нашли мужчину, который 15 лет назад сбежал из части и скрывался в Тюменской и Свердловской областях, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СКР по Тюменскому гарнизону ЦВО.
РИА Новости 06:48
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
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Экономика

На поддержку промышленных проектов в РФ направят 5 млрд рублей

Всего государственную поддержку планируется оказаться не менее 12 проектов в этой области, включая проекты по созданию и внедрению в производство высокотехнологичной промышленной продукции, реализацию технологических и промышленных проектов в приоритетных направлениях промышленности и в рамках импортозамещения, пишет ТАСС.
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Шоу-бизнес

Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора

Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
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Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май» Владимир Бойко

ТАСС 07:20
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Общество

75 новых больных коронавирусом выявили в Тульской области

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Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала, какие ограничения снимут последними

Ограничения на проведение массовых мероприятий в России, введенные из-за пандемии коронавируса, снимут в последнюю очередь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
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Кино

Вин Дизель сообщил, когда выйдет новый сценарий «Риддика 4»

Сценарий фильма «Риддик 4: Фурия» выйдет на следующей неделе, сообщил исполнитель главной роли и продюссер проекта Вин Дизель на своей странице в Instagram.
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Общество

Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона

РИА Новости 06:08
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Общество

Кабмин Украины планирует продлить карантин до 22 мая с послаблениями

Правительство Украины планирует продлить карантин до 22 мая, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
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Российские учёные оценят риски банковского сектора из-за коронавируса

Как писал NEWS.ru, ранее экономист Александр Кареевский прокомментировал заявление ректора университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Ярослава Кузьминова о том, что средний класс в России обречён на бедность из-за кризиса, который был вызван пандемией.
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