Экономика
Южный ФедеральныйФНС России запустила сервис для оформления субсидий малому бизнесу
С 1 мая 2020 года начал работать сервис для выплаты субсидий бизнесу Федеральной налоговой службы РФ, которым могут воспользоваться индивидуальные предприниматели. Размер субсидии на одного работника составляет один минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
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Налоговая служба: деньги на выплаты по 12 тысяч рублей на сотрудника начнут поступать с 18 мая
Амур.инфо30 апреля в 21:40
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