Экономика
Южный ФедеральныйФНС России запустила сервис для оформления субсидий малому бизнесу
С 1 мая 2020 года начал работать сервис для выплаты субсидий бизнесу Федеральной налоговой службы РФ, которым могут воспользоваться индивидуальные предприниматели. Размер субсидии на одного работника составляет один минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
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Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Политика
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости 04:10
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Общество
В Минздраве заявили, что до выхода на плато по коронавирусу еще далеко
России еще далеко до выхода на плато по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.
Газета.Ru 09:54
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Здоровье
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
В России вовремя выявляют заражение коронавирусом, поэтому врачи успевают оперативно начать лечение, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы "Спасибо, доктор" на ютьюб-канале "Соловьев LIVE".
РИА Новости 08:55
Общество
Правительство Украины продлило карантин до 22 мая
«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
REGNUM 06:58
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Общество
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Наука
Высокую смертность от коронавируса связали с нехваткой витамина D
Ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии нашли связь высокой смертности от коронавируса среди граждан тех стран, в которых жители чаще имеют нехватку витамина D.
Невские Новости вчера в 05:30
Происшествия
Самолет Москва - Екатеринбург подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва
Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Екатеринбург, днем 4 мая подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва на борту.
Вести.Ru 09:45
Политика
Тимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
Общество
Правительство Украины одобрило ослабление карантинных ограничений
Правительство Украины одобрило ослабление карантинных ограничений в стране с 11 мая, при этом продлив карантин до 22 мая.
RT на русском 08:08
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
Политика
В ФРГ отказались отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
REGNUM 07:25
Футбол
Шалимов назвал шуткой свои слова о жалующихся на нищету россиянах
Главный тренер грозненского клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» Игорь Шалимов объяснил свои слова о том, что испытывающие финансовые сложности граждане страны — это ноющие «дармоеды», которые сами виноваты в своем положении.
РБК 09:11
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Общество
В Минздраве оценили сроки спада эпидемии коронавируса
Условия, при которых эпидемия коронавируса будет считаться остановленной, назвал главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с «Парламентской газетой» .
Мой Брянск вчера в 11:46
Политика
Кличко назвал число возможных смертей от коронавируса на Украине
На Украине из-за коронавируса могут умереть 1,2 млн человек. Об этом в понедельник, 4 мая, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Известия 09:48
Армия и оружие
Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
ТАСС 05:42
Политика
Анонсировано новое обращение Владимира Путина к россиянам
Напомним, первое обращение Владимира Путина россиянам в связи с распространением коронавируса состоялось 25 мая.
Телеканал UTV 02 мая в 10:21
Экономика
Дворкович: экономический кризис только начинается
Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинаетсяи он еще не затронул многие сегменты.
Коммерсантъ 09:50
Происшествия
В Хакасии умер молодой врач, заразившийся коронавирусом
РИА Новости 10:15
Общество
В Челябинской области планируют ввести масочный режим
Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 07:55
Хоккей
Форвард «Динамо» Петерссон подписал с «Локомотивом» контракт на 2 года
Швед подписал с ярославским клубом контракт на два года. В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал за московское «Динамо».
Sports.ru 09:11