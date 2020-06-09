Экономика
ГородовойФНС России запустила сервис для проверки освобождения от налогов
«Служба запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные налоговые периоды второго квартала 2020 года», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
Читать в источнике
Оценить98
с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.Российская газета09 июня в 13:11
Подробнее о событии
Показать все источники
ФНС запустила сервис, благодаря которому бизнесмены узнают, надо ли им платить налоги
Версия-Саратов09 июня в 11:37
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Политика
МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой
МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК 10:52
Армия и оружие
Украинский эксперт считает, что РФ сможет захватить Херсон за три дня
Украинский военный эксперт Михаил Самусь считает, что армия РФ способна за короткое время захватить часть суши, по которой проходит Северо-Крымский канал.
Актуальные Новости 01:27
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru 08:45
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Общество
В России увеличили пособия по безработице
«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru вчера в 11:43
Политика
Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым
Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства.
Известия вчера в 17:24
Кино
Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме
Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
Югополис 10 июня в 12:03
Политика
Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
Наука
Одиночный атом поймали и сфотографировали на дешевую камеру
ТАСС Наука 10 июня в 04:49
Происшествия
В центре Москвы обрушился фасад жилого дома
Известия 11:24
Происшествия
Адвокат: Семья погибшего Сергея Захарова отказалась от денег Ефремова
Актуальные Новости вчера в 12:29
Общество
Жена президента Украины заразилась коронавирусом
Жена президента Украины Елена Зеленская сообщила, что прошла тест на коронавирус COVID-19, который дал положительный результат.
Коммерсантъ 08:40
Политика
Международный уголовный суд прокомментировал санкции США
Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против членов МУС, которые расследуют возможные преступления США в Афганистане.
Известия вчера в 21:38
Общество
Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости активнее использовать местные виды топлива.
RT на русском 07:59
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Армия и оружие
«Ракетный ливень» в Черном море лишит США стратегической авиации
Экономика сегодня вчера в 07:54
Армия и оружие
Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина
Взгляд.ру вчера в 13:05
Общество
Объяснен порядок госпитализации при коронавирусе
В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) объяснили порядок госпитализации при коронавирусе.
Lenta.ru 10:03
Общество
Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса
Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС 10:58
Общество
Лукашенко: по делу «Белгазпромбанка» задержаны 15 человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по уголовному делу, связанному с обыском в "Белгазпромбанке", задержаны около 15 человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:38
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Авто
Стало известно, почему компания АвтоВАЗ не выпускает минивэны LADA
Car.ru вчера в 14:37
Общество
В Оренбургской области продлили режим самоизоляции
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции в регионе до 21 июня, сообщает оперативный штаб области.
РИА Новости 10:37
Общество
Hitman: Absolution раздают бесплатно
Оставаться бесплатной Hitman: Absolution будет недолго: акция заканчивается 15 июня, в 16:00 по московскому времени.
Игромания.ру 09:23
Армия и оружие
В США озвучили количество остающихся в Германии американских военных
После вывода военного американского контингента, на территории ФРГ останется около 25 тысяч военных.
RuNews24.ru 09:55
Игры
Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру вчера в 16:11
Киберспорт
RodjER: «Игроки Virtus.pro понимали игру лучше всех»
О «золотом» составе Virtus.pro В Virtus.pro просто были лучшие игроки на своих позициях.
Dota2.ru 11:25
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак представил свою новую возлюбленную
Бывший муж певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, после расставания с певицей успел сменить уже нескольких девушек.
Paparazzi.ru 08:26