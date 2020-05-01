Экономика
ПРАЙМФНС России запустила сервис для выплаты субсидий малому бизнесу
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила специальный сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника для поддержки занятости, говорится в сообщении ведомства.
Читать в источнике
Оценить267
Подробнее о событии
Показать все источники
Налоговая служба: деньги на выплаты по 12 тысяч рублей на сотрудника начнут поступать с 18 мая
Амур.инфо30 апреля в 21:40
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:29, Ашберн
Здоровье
В Саратовской области за сутки выявлены 74 случая коронавируса
В Саратовской области за сутки выявлено 74 новых случая коронавирусной инфекции, всего их подтверждено 659, сообщает региональный оперативный штаб.
СаратовБизнесКонсалтинг 02:08
Происшествия
В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира
В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
Газета.Ru 04:33
Музыка
Анна Плетнева и Влад Топалов сняли клип в образах Панды и Попугая
Исполнители снялись в образах своих героев из шоу "Маска" телеканала НТВ – Панды (Топалов) и Попугая (Плетнева).
ИА InterMedia 04:48
Шоу-бизнес
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
Экспресс газета вчера в 06:38
Технологии
Русскоязычный хакер продал экспертам 500 тысяч аккаунтов Zoom
Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили 500 000 взломанных аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom.
Секрет фирмы 04:10
Общество
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Общество
За сутки в России зафиксировано 76 смертей из-за коронавируса
За последние сутки в России подтвержден 10 581 случай новой коронавирусной инфекции в 82 регионах.
Lenta.ru 04:20
Политика
Инсайд: президент Польши Анджей Дуда уходит в отставку
Правящая в Польше партия «Право и справедливость» всерьёз рассматривает возможность отставки действующего президента страны Анджея Дуды.
Евразия Daily 01:42
Общество
В Калининграде умерли ещё два пациента с коронавирусом
В Калининграде умерли ещё два пациента с коронавирусом. В медучреждениях скончались двое мужчин с подтверждённым диагнозом.
Калининград.Ru 04:24
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса
"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Газета.Ru 05:15
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Политика
В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы
В небе над Москвой состоялся тренировочный пролет воздушных частей вооруженных сил России в рамках репетиции парада Победы.
РБК 05:24
Экономика
Нацбанк: ВВП Украины сократится на 11% во втором квартале
Национальный банк Украины считает, что ВВП страны во втором квартале 2020 года сократится на 11% из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз, опубликованный регулятором.
Газета.Ru 01 мая в 10:30
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
Здоровье
Врач, переболевший коронавирусом, дал петербуржцам несколько советов
Врач-реаниматолог из Покровской больницы Петербурга Сергей Саяпин, который недавно вылечился от коронавируса, дал горожанам несколько советов, как обезопасить себя от заражения инфекцией.
Петербургский дневник 02:12
Здоровье
Министр здравоохранения Карелии призвал жить иначе из-за коронавируса
Охлопков сообщил, что в ковид-центре в Петрозаводске врачи борются за жизнь 83-летней женщины, которая находится на вспомогательной вентиляции лёгких через трахеостому.
FlashNord 03:34
Общество
В Башкирии в силу вступил масочный режим
Как сообщает ToDay News Ufa, сегодня, 4 мая, начал действовать масочный режим в Башкирии.
ToDay News Ufa 03:19
Общество
Штормовое предупреждение в Новосибирске объявлено на два дня
4 и 5 мая в Новосибирской области объявлен штормпрогноз из-за снега и сильного ветра.
Atas.info 01:03
Общество
В России выявлено более 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России были подтверждены 10 581 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах.
Будущее России. Национальные проекты 05:12
Происшествия
В Волгоградской области выявлена вспышка COVID-19 в больнице
Коронавирусная инфекция диагностирована у 13 сотрудников Николаевской центральной районной больницы, сообщил на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
Российская газета 05:00
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных силовых агрегатов автомобилей
Составлен рейтинг силовых агрегатов, которые называют самыми ненадёжными.
Дни24 05:05
Шоу-бизнес
Повзрослевшая дочь Александра Абдулова покоряет своей красотой
Друзья актёры Александра Абдулова восхищаются тем, как похожи отец и дочь.
SM News 02:05
Общество
Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня
Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm вчера в 07:55
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина о болезни: «Никому не желаю проходить такое испытание»
Надежда Бабкина 1 мая выписалась из больницы и рассказала фанатам о своей болезни.
Дни24 02 мая в 06:11
Гаджеты
Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google
По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
The GEEK 01:26
Общество
В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая
Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков.
ТАСС 05:06
Политика
Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря
Интерфакс вчера в 19:19