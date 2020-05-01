Экономика
ПРАЙМФНС России запустила сервис для выплаты субсидий малому бизнесу
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила специальный сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника для поддержки занятости, говорится в сообщении ведомства.
Читать в источнике
Оценить267
Подробнее о событии
Показать все источники
Налоговая служба: деньги на выплаты по 12 тысяч рублей на сотрудника начнут поступать с 18 мая
Амур.инфо30 апреля в 21:40
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:27, Ашберн
Политика
Парасюк признал, что активисты «майдана» вели стрельбу по милиционерам
Киев, 4 мая 2020, 08:47 — REGNUM Участники акций протеста в центре Киева вели огонь по сотрудникам правоохранительных органов 20 февраля 2014 года, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Парасюк в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его youtube-канале.
REGNUM 01:47
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
Здоровье
Проценко рассказал о количестве находящихся в Коммунарке пациентов
На лечении находятся 516 пациентов, 54 из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Известия 02 мая в 03:12
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
Здоровье
В Ростовской области умерла десятая пациентка с коронавирусом
У всех умерших были сопутствующие заболевания. Всего, по данным на 4 мая, в Ростовской области число заражённых составило 1 263 человека.
Rostov.ru 04:05
Кино
В Белоруссии снимут сериал за $1,4 млн о достижениях страны
70% стоимости сериала будет выделено из государственного бюджета.
RuNews24.ru 01:54
Общество
В Калининградской области на коронавирус обследовали ещё 890 человек
В Калининградской области за сутки на коронавирус обследовали 890 человек. Об этом "Клопс" сообщили в региональном оперативном штабе.
Клопс 03:59
Политика
Видеоролики перестрелок в Катаре оказались фейком
Распространившиеся в соцсетях сегодня видеоролики перестрелок в Катаре в районе города аль-Вакра являются сфабрикованными.
РЕН ТВ 04:21
Политика
Посол Украины в ФРГ предложил пари Шредеру на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
Газета.Ru 00:43
Общество
Владимир Соловьев рассказал о недвижимости за рубежом
Журналист Владимир Соловьев поделился информацией о том, что имеет недвижимость в Италии, и не собирается этого скрывать.
ToDay News Ufa 03:41
Политика
Новым спикером сената Казахстана стал Маулен Ашимбаев
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Дариги Назарбаевой.
Газета.Ru 03:45
Общество
В Минздраве назвали достигнутую в Москве фазу эпидемии коронавируса
В Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения.
РБК 01:02
Авто
В Сети продают рестомод на базе старого внедорожника Toyota
Компания Canepa из Калифорнии, которая специализируется на обслуживании и реализации редких автомобилей, выставила на продажу рестомод на базе Toyota FJ40.
Тарантас Ньюс 01:42
Общество
Стало известно, как быстро распознать телефонных мошенников
По словам эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрия Янина, существует сигнальная фраза, после которой любой клиент банка может спокойно вешать трубку в телефонном разговоре.
Deita.ru 02:15
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Общество
На Среднем Урале выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
REGNUM 04:16
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 10 581 человека
За сутки в 82 российских регионах выявили 10 581 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:57
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv вчера в 08:40
Политика
Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru вчера в 03:37
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Газета.Ru 03:38
Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за порывистого ветра
Москва 24 вчера в 01:20
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Авто
Составлен список самых дешёвых автомобилей в 2020 году
Тарантас Ньюс 01 мая в 13:35
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Футбол
Тихонов отреагировал на информацию о зарплате Соболева в «Спартаке»
RT на русском 02 мая в 07:25
Общество
Названы регионы РФ с наибольшим числом новых заражений коронавирусом
Москва, 4 мая 2020, 11:09 — REGNUM В России за минувшие сутки зафиксирован после проведения исследований 10 581 новый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 04:09
Гаджеты
Samsung инвестировала в исследования и разработки рекордную сумму за первый квартал
В период с января по март включительно компания потратила на R&D-проекты в общей сложности $4,37 млрд.
3DNews 04:08