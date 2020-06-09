с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов во втором квартале 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Происшествия Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы. 43

Экономика Бизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал Закон был разработан по инициативе Президента России, который поручил Правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов (кроме НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов малому и среднему бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему из-за эпидемии коронавируса, а также социально ориентированным НКО. 6

Армия и оружие Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии. 441

Футбол Гендиректор «Зенита» ответил на критику владельца «Спартака» Исполком Российского футбольного союза (РФС) ранее установил, что хозяином матча между "Зенитом" и "Спартаком" будет именно питерская команда.

Экономика ЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей Платежная компания QIWI предложила ЦБ усилить контроль за деятельностью платежных агентов, которые принимают наличные платежи от населения, либо вовсе упразднить их как институт и применить единый подход ко всем участникам рынка, выступающим посредниками при приеме платежей. 4

Единоборства Дацик проведет бой с Александром Емельяненко Находящийся в заключении скандально известный боец ММА Вячеслав Дацик проведет бой с Александром Емельяненко. 3

Здоровье Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве В понедельник, 8 июня, Собянин заявил об отмене со следующего дня режима самоизоляции и пропусков, а также действия графика прогулок для граждан всех возрастов, включая людей с хроническими заболеваниями. 26

Политика Депутаты Мосгордумы выразили недоверие спикеру-миллиардеру Шапошникову Поводом стало недовольство депутатов тем, как выстроена работа между гордумой и мэрией, а также отказ Шапошникова предоставить для ознакомления документы и подробные объяснения получения им в прошлом году дохода в размере 1,9 млрд рублей. 450

Происшествия Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым. 30

Происшествия Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве Экспертиза подтвердила, что Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. 45

Кино Синопсис «Годзиллы против Конга» интригует эпичной войной и загадкой Острова черепа Судя по всему, в недрах родного для Конга острова скрывается какая-то тайна, но неясно, будет ли это какая-то ценность, за которую стоит бороться, или же некая третья сила, которая заставит Годзиллу и Конга оставить свои разногласия, чтобы совместными усилиями дать ей отпор.

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 47

Общество Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин. 5,3K