Экономика
ТАССФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов во втором квартале 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.Российская газетавчера в 13:11
Подробнее о событии
Показать все источники
ФНС запустила сервис, благодаря которому бизнесмены узнают, надо ли им платить налоги
Версия-Саратоввчера в 11:37
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 03:25, Ашберн
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
Экономика
Бизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал
Закон был разработан по инициативе Президента России, который поручил Правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов (кроме НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов малому и среднему бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему из-за эпидемии коронавируса, а также социально ориентированным НКО.
ИА Клерк.Ру 01:50
Армия и оружие
Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео
Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
Деловое.ТВ 07 июня в 03:00
Транспорт
ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость
ГИБДД планирует внедрить новый метод тестирования водителей на трезвость.
РИА Новости 03:20
Футбол
Гендиректор «Зенита» ответил на критику владельца «Спартака»
Исполком Российского футбольного союза (РФС) ранее установил, что хозяином матча между "Зенитом" и "Спартаком" будет именно питерская команда.
Москва 24 вчера в 11:01
Экономика
ЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей
Платежная компания QIWI предложила ЦБ усилить контроль за деятельностью платежных агентов, которые принимают наличные платежи от населения, либо вовсе упразднить их как институт и применить единый подход ко всем участникам рынка, выступающим посредниками при приеме платежей.
РБК 01:30
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Российская газета вчера в 07:30
Единоборства
Дацик проведет бой с Александром Емельяненко
Находящийся в заключении скандально известный боец ММА Вячеслав Дацик проведет бой с Александром Емельяненко.
МонаВиста вчера в 12:20
Происшествия
Названы условия домашнего ареста Михаила Ефремова
РИА Новости 02:09
Здоровье
Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве
В понедельник, 8 июня, Собянин заявил об отмене со следующего дня режима самоизоляции и пропусков, а также действия графика прогулок для граждан всех возрастов, включая людей с хроническими заболеваниями.
РБК вчера в 20:00
Общество
Смертность в Москве в мае, по предварительным данным, составила 15700 человек
Рост по сравнению с предыдущими тремя годами составил почти 57%.
Эхо Москвы 02:02
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил о готовности сесть в тюрьму вместе с Ефремовым
Ореанда-Новости 02:50
Игры
Sony объявила новую дату презентации игр для PlayStation 5
Городовой вчера в 06:37
Армия и оружие
В Госдуме экспертов Украины назвали неучами за идею ударов по Сибири
Российская газета 08 июня в 05:05
Авто
Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200
Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня 08 июня в 07:58
Политика
Депутаты Мосгордумы выразили недоверие спикеру-миллиардеру Шапошникову
Поводом стало недовольство депутатов тем, как выстроена работа между гордумой и мэрией, а также отказ Шапошникова предоставить для ознакомления документы и подробные объяснения получения им в прошлом году дохода в размере 1,9 млрд рублей.
Znak.com вчера в 04:17
Кино
Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети
В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Космос
В ОКБ «Факел» испытали новые возможности двигателя СПД-140Д
Специалисты входящего в состав Роскосмоса калининградского предприятия ОКБ «Факел» провели успешные испытания одновременной работы двух двигателей СПД-140Д.
AstroNews.ru 00:29
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова рассказал о состоянии отца бойца
RT на русском 00:42
Происшествия
Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
Экспертиза подтвердила, что Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 08 июня в 16:28
Кино
Синопсис «Годзиллы против Конга» интригует эпичной войной и загадкой Острова черепа
Судя по всему, в недрах родного для Конга острова скрывается какая-то тайна, но неясно, будет ли это какая-то ценность, за которую стоит бороться, или же некая третья сила, которая заставит Годзиллу и Конга оставить свои разногласия, чтобы совместными усилиями дать ей отпор.
Popcornnews.ru 08 июня в 10:00
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Общество
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета 08 июня в 07:23
Происшествия
Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова
Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей вчера в 06:44
Общество
Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали
Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев.
Газета.Ru вчера в 22:31
Политика
Заксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора
Законодательное собрание Иркутской области назначило выборы губернатора региона на 13 сентября, они пройдут досрочно.
Коммерсантъ вчера в 23:56
Армия и оружие
Иран решил казнить шпиона, сдавшего ЦРУ Сулеймани
К смертной казни за сотрудничество с ЦРУ и израильским «Моссадом», приведшие к смерти генерала Сулеймани, приговорен обвиненный властями страны гражданин Ирана.
ИА Красная Весна вчера в 04:30