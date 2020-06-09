Экономика

Газета.RuГазета.RuФНС России запустила сервис по проверке налоговых льгот

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, при помощи которого предприниматели смогут получить информацию о доступных им налоговых льготах. Сервис уже доступен на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис
, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.
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