Экономика
Газета.RuФНС России запустила сервис по проверке налоговых льгот
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, при помощи которого предприниматели смогут получить информацию о доступных им налоговых льготах. Сервис уже доступен на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.Российская газета13:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 20:23, Ашберн
Общество
Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве
Власти Москвы пока что не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом граждане и их родственники.
РБК 15:53
Здоровье
В Хакасии поэтапно возобновят плановую медпомощь
Вопрос поэтапного возобновления в республике плановой медицинской помощи рассмотрели на заседании оперативного штаба в правительстве региона.
Хакасия 04:23
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь» уничтожил турецкий беспилотник в Ливии
Расчет самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1Э» из состава Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара снял на видео момент уничтожения турецкого беспилотника.
Московский Комсомолец 00:47
Общество
Роспотребнадзор сообщил о масочном режиме во всех регионах России
Во всех субъектах России сохраняется масочный режим, независимо от снятых ограничений, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».
Коммерсантъ 18:57
Общество
Бывший глава ВЭБа попросил суд Лондона отправить Дерипаску в тюрьму
Экс-глава ВЭБа, бывший заместитель министра финансов РФ Владимир Чернухин подал в Высокий суд Лондона иск против миллиардера Олега Дерипаски.
News.ru 13:28
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
Шоу-бизнес
Пивший неделю Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым
Российский актер Алексей Панин заявил, что он готов отправиться в тюрьму вместе со своим другом Михаилом Ефремовым.
iReactor 09:42
Происшествия
Жители Дагестана устроили стихийный митинг из-за грубости полицейского
Полицейские остановили автомобиль под управлением 60-летнего местного жителя.
Кавказ Пост 14:42
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru 18:38
Происшествия
Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова
Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей 06:44
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме.
Страна Советов on-line 11:50
Происшествия
В Доминикане разогнали демонстрацию против расизма
Полиция Доминиканской республики прибегла к помощи спецназа для разгона мирного протеста против расизма.
RT на русском 20:02
Здоровье
Уже 796: Новые случаи коронавируса выявлены в Приамурье
В Амурской области во вторник, 9 июня, в лабораторном порядке подтвердили еще 48 случаев новой коронавирусной инфекции.
КП - Благовещенск 02:52
Общество
Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Происшествия
Жириновский призвал посадить Ефремова на 12 лет
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал посадить актера Михаила Ефремова на 12 лет за смертельное ДТП.
Lenta.ru 19:33
Здоровье
Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве
Роспотребнадзор 27 мая заявил, что Москва готова ко второму этапу снятия карантина.
РБК 20:00
Общество
Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
Наука
Россия уточнила глубину Марианской впадины
Журналистская правда вчера в 04:10
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru вчера в 11:55
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Evo-rus.com 16:30
Происшествия
Полицейский сбил трех человек в смертельном ДТП в Воронеже
Полицейский в Воронеже вылетел на тротуар на личном автомобиле, сбив трех пешеходов, один из которых скончался на месте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главного управления МВД по региону.
Газета.Ru 15:25
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество
Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обратился к России и другим странам за помощью в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 19:49
Происшествия
Нарколог Минздрава РФ никогда не видел Ефремова трезвым
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн признался, что знаком с Михаилом Ефремовым, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы.
News.ru 16:46
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Футбол
РФС признал ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что полуфинальный поединок Кубка страны между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге.
РБК 06:50
Футбол
«Краснодар» может купить 17-летнего бразильца за 15 миллионов евро
Спорт-Экспресс 07 июня в 09:09