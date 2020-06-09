с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, при помощи которого предприниматели смогут получить информацию о доступных им налоговых льготах. Сервис уже доступен на сайте ведомства.

Общество Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве Власти Москвы пока что не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом граждане и их родственники. 15

Здоровье В Хакасии поэтапно возобновят плановую медпомощь Вопрос поэтапного возобновления в республике плановой медицинской помощи рассмотрели на заседании оперативного штаба в правительстве региона. 2

Шоу-бизнес Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль. 4

Происшествия Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.

Происшествия В Доминикане разогнали демонстрацию против расизма Полиция Доминиканской республики прибегла к помощи спецназа для разгона мирного протеста против расизма.

Здоровье Уже 796: Новые случаи коронавируса выявлены в Приамурье В Амурской области во вторник, 9 июня, в лабораторном порядке подтвердили еще 48 случаев новой коронавирусной инфекции.

Общество Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом. 5,2K

Происшествия Жириновский призвал посадить Ефремова на 12 лет Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал посадить актера Михаила Ефремова на 12 лет за смертельное ДТП. 13

Здоровье Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве Роспотребнадзор 27 мая заявил, что Москва готова ко второму этапу снятия карантина.

Общество Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице. 1,7K

Происшествия Полицейский сбил трех человек в смертельном ДТП в Воронеже Полицейский в Воронеже вылетел на тротуар на личном автомобиле, сбив трех пешеходов, один из которых скончался на месте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главного управления МВД по региону. 462

Происшествия Нарколог Минздрава РФ никогда не видел Ефремова трезвым Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн признался, что знаком с Михаилом Ефремовым, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. 2

Политика Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). 1,4K