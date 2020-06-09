с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, при помощи которого предприниматели смогут получить информацию о доступных им налоговых льготах. Сервис уже доступен на сайте ведомства.

Здоровье Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве В понедельник, 8 июня, Собянин заявил об отмене со следующего дня режима самоизоляции и пропусков, а также действия графика прогулок для граждан всех возрастов, включая людей с хроническими заболеваниями. 7

Энергетика МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд куб. м, что станет самым большим падением показателя за всю историю газового рынка.

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 493

Происшествия Сотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре в Воронеже По предварительным данным, сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, во внеслужебное время не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов. 652

Политика Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. 7

Армия и оружие Китай направил к Тайваню истребители для перехвата самолета США Полет военного самолета США над Тайванем заставил Народно-Освободительную Армию Китая (НОАК) направить к острову свои истребители, 9 июня сообщает издание Global Times.

Политика Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России У Совета безопасности России имеются данные о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри страны перед предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". 2

Наука Ученые назвали еще одну причину часто мыть руки Ученые из Университета Торонто подчеркивают, что нельзя забывать о гигиене и мытье рук.

Политика Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения. 385

Происшествия Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым. 15

Политика Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом. 649

Шоу-бизнес Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым. 67

Происшествия Большинство омичей заразились коронавирусом контактным путём Чаще всего омичи заражаются контактным путём от заболевшего, причём, как правило, после этого заболевание диагностируется практически у всех членов семьи, так как вирус очень быстро передаётся между людьми.

Политика КНДР объявила о разрыве всех каналов связи с Южной Кореей Пхеньян пообещал заблокировать все линии связи с Сеулом сегодня в шесть утра и уже исполнил угрозу: теперь южнокорейской стороне не удается добиться ответа от Севера ни по одному из каналов, включая военные. 45

Политика Румыния обвинила Россию в «агрессивном поведении» Власти Румынии подготовили проект национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы, в котором говорится об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона». 2,3K