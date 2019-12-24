Экономика

Российская газетаРоссийская газетаФНС: В России зарегистрировалось 330 тысяч самозанятых

Число участников эксперимента по налоговому режиму для самозанятых достигло 330 тысяч человек. Об этом журналистам сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.
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Самозанятые с января заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

РИА Новости23 декабря в 09:37

Самозанятые заплатили свыше 1 млрд руб. налогов в 2019 году

РБК23 декабря в 10:01

Более 330 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых в России

ТАСС23 декабря в 09:26

ФНС: В России зарегистрировалось 330 тысяч самозанятых

Российская газета23 декабря в 09:00

НПД: С четырех до шести

Новая Сибирь22 декабря в 22:35

Самозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

Ведомости23 декабря в 09:41

В этом году самозанятые россияне пополнили бюджет на миллиард рублей

Аргументы и Факты23 декабря в 10:27
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Происшествия

В Мурманской области во время учений погиб военнослужащий

REGNUM 11:43
Политика

Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских интерьерах»

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Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия 05:10
Политика

Россия предлагала НАТО отказаться от учений в районах соприкосновения

Ранее NEWS.ru сообщал, что НАТО уличили в репетиции наступления на Россию.
News.ru 13:35
Шоу-бизнес

Галкин прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации

Телеведущий Максим Галкин рассказал, откуда пошли слухи о его гомосексуальности.
Взгляд.ру вчера в 11:28
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Стало известно, сколько россиян готовы голосовать за «Единую Россию»

Эксперты «Левада-центра» провели исследование и выяснили, за кого россияне проголосовали бы, если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье.
Версия-Саратов 05:35
Общество

Путин поручил кабмину подготовить законопроект о бесплатном образовании в сфере культуры

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая 2020 года подготовить и внести в Госдуму законопроект о возможности бесплатного второго высшего образования для будущих композиторов, режиссеров и дирижеров.
Парламентская газета 13:06
Политика

В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США

Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Газета.Ru 09:45
Хоккей

КХЛ. «Динамо» впервые в сезоне победило ЦСКА

Вести.Ru 13:58
Происшествия

Путин принял решение по судьбе замглавы свердловского СКР

Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Свердловской области 43-летнего полковника Михаила Бусылко.
URA.Ru 09:50
Экономика

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию». «Золотая акция» была передана 23 декабря, сказал РБК представитель кредитной организации.
РБК 11:46
Футбол

Карьера Обухова = борьба. Пережил игнор Аленичева, занимал 200k у Кутепова, прорвался в РПЛ в 27 и мечтает о «Спартаке»

В последних шести матчах «Тамбов» набрал 13 очков и поднялся с 16-го места на 11-е, а одним из героев стремительного восхождения стал 27-летний Владимир Обухов – 5 мячей и 2 ассиста.
Sports.ru 03:03
Футбол

Три клуба АПЛ претендуют на Коутиньо

Три клуба английской Премьер-лиги претендуют на полузащитника «Баварии» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Чемпионат 07:10
Армия и оружие

Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету

Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
Известия 12:00
Политика

«Северный поток-2» заморозят на 6 лет

Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Утро.ru вчера в 08:06
Общество

Кудрин: решение Путина спасло экономику России

Решение президента России Владимира Путина по поводу создания резервных фондов сыграло главную роль в спасении экономики страны.
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Кино

Отреставрированную версию «Иронии судьбы» покажут россиянам

Мой Брянск 23 декабря в 22:58
Гаджеты

Intel готовит революционную систему охлаждения для ноутбуков

На выставке CES 2020 компания Intel покажет новый дизайн теплового модуля, который позволит на треть увеличить эффективность систем охлаждения ноутбуков.
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Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
Футбол

Азмун вошел в топ-100 лучших игроков года по версии Marca

РИА Новости 09:46
Политика

Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале

Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Газета.Ru 13:51
Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 09:47
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о своем подарке Кадырову

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, что подарил главе Чечни Рамзану Кадырову сейф для оружия.
Sportbox.RU 12:20
Общество

Угроза обрушения Собора Парижской Богоматери сохраняется

Разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля текущего года.
Интерфакс 09:38
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

REGNUM 05:22
Авто

На продажу выставили русский Tesla Cybertruck

Как выяснилось, сделать столь точную копию нового пикапа американской компании получилось из простой вазовской «девятки» ценой примерно 50 – 60 тыс. рублей.
CarsWeek.ru 04:01
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Путин оценил ситуацию в российской экономике

Ситуация в экономике позволяет достичь еще больших результатов.
Российская газета 12:23
Общество

Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
ФАН 04:07
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Путин опроверг планы по корректировке целевых показателей нацпроектов

Именно поэтому начали поступать предложения по корректировке целевых показателей.
Известия 08:29
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