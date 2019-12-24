Экономика
Российская газетаФНС: В России зарегистрировалось 330 тысяч самозанятых
Число участников эксперимента по налоговому режиму для самозанятых достигло 330 тысяч человек. Об этом журналистам сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.
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В этом году самозанятые россияне пополнили бюджет на миллиард рублей
Аргументы и Факты23 декабря в 10:27
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Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Политика
Россия предлагала НАТО отказаться от учений в районах соприкосновения
Ранее NEWS.ru сообщал, что НАТО уличили в репетиции наступления на Россию.
Шоу-бизнес
Галкин прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации
Телеведущий Максим Галкин рассказал, откуда пошли слухи о его гомосексуальности.
Политика
Стало известно, сколько россиян готовы голосовать за «Единую Россию»
Эксперты «Левада-центра» провели исследование и выяснили, за кого россияне проголосовали бы, если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье.
Общество
Путин поручил кабмину подготовить законопроект о бесплатном образовании в сфере культуры
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая 2020 года подготовить и внести в Госдуму законопроект о возможности бесплатного второго высшего образования для будущих композиторов, режиссеров и дирижеров.
Политика
В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США
Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Хоккей
КХЛ. «Динамо» впервые в сезоне победило ЦСКА
Происшествия
Путин принял решение по судьбе замглавы свердловского СКР
Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Свердловской области 43-летнего полковника Михаила Бусылко.
Экономика
Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»
Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию». «Золотая акция» была передана 23 декабря, сказал РБК представитель кредитной организации.
Футбол
Карьера Обухова = борьба. Пережил игнор Аленичева, занимал 200k у Кутепова, прорвался в РПЛ в 27 и мечтает о «Спартаке»
В последних шести матчах «Тамбов» набрал 13 очков и поднялся с 16-го места на 11-е, а одним из героев стремительного восхождения стал 27-летний Владимир Обухов – 5 мячей и 2 ассиста.
Футбол
Три клуба АПЛ претендуют на Коутиньо
Три клуба английской Премьер-лиги претендуют на полузащитника «Баварии» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Армия и оружие
Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету
Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
Политика
«Северный поток-2» заморозят на 6 лет
Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Общество
Кудрин: решение Путина спасло экономику России
Решение президента России Владимира Путина по поводу создания резервных фондов сыграло главную роль в спасении экономики страны.
Кино
Отреставрированную версию «Иронии судьбы» покажут россиянам
Гаджеты
Intel готовит революционную систему охлаждения для ноутбуков
На выставке CES 2020 компания Intel покажет новый дизайн теплового модуля, который позволит на треть увеличить эффективность систем охлаждения ноутбуков.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Футбол
Азмун вошел в топ-100 лучших игроков года по версии Marca
Политика
Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале
Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о своем подарке Кадырову
Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, что подарил главе Чечни Рамзану Кадырову сейф для оружия.
Общество
Угроза обрушения Собора Парижской Богоматери сохраняется
Разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля текущего года.
Авто
На продажу выставили русский Tesla Cybertruck
Как выяснилось, сделать столь точную копию нового пикапа американской компании получилось из простой вазовской «девятки» ценой примерно 50 – 60 тыс. рублей.
Политика
Путин оценил ситуацию в российской экономике
Ситуация в экономике позволяет достичь еще больших результатов.
Общество
Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
Политика
Путин опроверг планы по корректировке целевых показателей нацпроектов
Именно поэтому начали поступать предложения по корректировке целевых показателей.