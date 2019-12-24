Число участников эксперимента по налоговому режиму для самозанятых достигло 330 тысяч человек. Об этом журналистам сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

ФНС: В России зарегистрировалось 330 тысяч самозанятых

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