2017 год — первый период, за который Федеральная налоговая служба (ФНС) получила данные от зарубежных коллег в рамках автоматического обмена финансовой информацией под эгидой ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). Это данные о зарубежных счетах и активах россиян.

С чего всё началось ФНС активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов В конце 2020 года налоговые органы назначили значительное количество выездных проверок физических лиц, что раньше было редкостью, узнал РБК, поговорив с несколькими налоговыми консультантами. Речь идет о владельцах счетов и активов за рубежом. РБК 11:21