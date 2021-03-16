ФНС активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов
2017 год — первый период, за который Федеральная налоговая служба (ФНС) получила данные от зарубежных коллег в рамках автоматического обмена финансовой информацией под эгидой ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). Это данные о зарубежных счетах и активах россиян.В источнике
С чего всё началось
ФНС активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов
В конце 2020 года налоговые органы назначили значительное количество выездных проверок физических лиц, что раньше было редкостью, узнал РБК, поговорив с несколькими налоговыми консультантами. Речь идет о владельцах счетов и активов за рубежом.
РБК11:21