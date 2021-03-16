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РБК

ФНС активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов

2017 год — первый период, за который Федеральная налоговая служба (ФНС) получила данные от зарубежных коллег в рамках автоматического обмена финансовой информацией под эгидой ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). Это данные о зарубежных счетах и активах россиян.В источнике
РБК
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Комсомольская правда
С чего всё началось

ФНС активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов

В конце 2020 года налоговые органы назначили значительное количество выездных проверок физических лиц, что раньше было редкостью, узнал РБК, поговорив с несколькими налоговыми консультантами. Речь идет о владельцах счетов и активов за рубежом.
РБК11:21

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ФНС активизировала проверки физлиц с иностранными счетами

Комсомольская правда14:26

ФНС активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов

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Lenta.ru14:25

Налоговая активизировала выездные проверки частных лиц с иностранными активами

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ФНС увеличила число выездных проверок физлиц

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РБК: ФНС активизировала выездные проверки физлиц

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