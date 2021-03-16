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ФНС активизировала выездные проверки владельцев зарубежных счетов в конце 2020 года

ФНС в конце 2020 года назначило значительное количество выездных проверок физических лиц, которые владеют счетами и активами за рубежом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на нескольких налоговых консультантов. Издание отмечает, что ранее такие проверки были редкостью.В источнике
ПолитРоссия
Москва 24
РБК
Lenta.ru
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ФНС активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов

В конце 2020 года налоговые органы назначили значительное количество выездных проверок физических лиц, что раньше было редкостью, узнал РБК, поговорив с несколькими налоговыми консультантами. Речь идет о владельцах счетов и активов за рубежом.
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