ФНС в конце 2020 года назначило значительное количество выездных проверок физических лиц, которые владеют счетами и активами за рубежом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на нескольких налоговых консультантов. Издание отмечает, что ранее такие проверки были редкостью.

С чего всё началось ФНС активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов В конце 2020 года налоговые органы назначили значительное количество выездных проверок физических лиц, что раньше было редкостью, узнал РБК, поговорив с несколькими налоговыми консультантами. Речь идет о владельцах счетов и активов за рубежом. РБК 11:21