ФНС активизировала выездные проверки владельцев зарубежных счетов в конце 2020 года
ФНС в конце 2020 года назначило значительное количество выездных проверок физических лиц, которые владеют счетами и активами за рубежом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на нескольких налоговых консультантов. Издание отмечает, что ранее такие проверки были редкостью.В источнике
С чего всё началось
ФНС активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов
В конце 2020 года налоговые органы назначили значительное количество выездных проверок физических лиц, что раньше было редкостью, узнал РБК, поговорив с несколькими налоговыми консультантами. Речь идет о владельцах счетов и активов за рубежом.
РБК11:21