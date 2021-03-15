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Регион online
Регион online

ФНС: добросовестных граждан в РФ не затронет расширение доступов к банковской тайне

ФНС России успокоила россиян, переживающих из-за расширения доступа налоговиков к банковской тайне. Как стало известно «Регион online», в ведомстве считают отсутствующими риски для добросовестных граждан РФ. Пострадают только те, кто разными методами уходят от уплаты налогов.В источнике
С чего всё началось

В ФНС заявили, что доступ к банковской тайне не затронет добросовестных налогоплательщиков

Доступ налоговых органов к банковской тайне применяется для предотвращения ухода от налогов и не затронет добросовестных налогоплательщиков, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной налоговой службы.
ТАСС14 марта в 12:59

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Советник бизнес-омбудсмена объяснил, какие платежи могут насторожить ФНС

REGNUMвчера в 04:05

Доступ ФНС к банковской тайне не затронет добросовестных граждан

Коммерсантъ14 марта в 12:45

ФНС: доступ к банковской тайне не затронет добросовестных граждан

РИА Новости14 марта в 13:26

ФНС объяснила расширение доступа к банковской тайне

РБК14 марта в 13:26

В ФНС заявили, что доступ к банковской тайне не затронет добросовестных налогоплательщиков

ТАСС14 марта в 12:59

Доступ ФНС к банковской тайне не затронет добросовестных граждан

Телеканал 360°14 марта в 12:46

Доступ ФНС к банковской тайне не затронет добросовестных граждан

ТК Звезда15 марта в 07:11
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Мать троих детей, погибших на пожаре на юге Сахалина, взята под стражу

Обвинение в гибели при пожаре в селе Красногорск Томаринского района 9 марта троих маленьких детей предъявили следователи их 26-летней матери, сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СКР по Сахалинской области в среду.
Интерфакс19:24