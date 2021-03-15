ФНС России успокоила россиян, переживающих из-за расширения доступа налоговиков к банковской тайне. Как стало известно «Регион online», в ведомстве считают отсутствующими риски для добросовестных граждан РФ. Пострадают только те, кто разными методами уходят от уплаты налогов.

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С чего всё началось В ФНС заявили, что доступ к банковской тайне не затронет добросовестных налогоплательщиков Доступ налоговых органов к банковской тайне применяется для предотвращения ухода от налогов и не затронет добросовестных налогоплательщиков, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной налоговой службы. ТАСС 14 марта в 12:59