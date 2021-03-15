ФНС: добросовестных граждан в РФ не затронет расширение доступов к банковской тайне
ФНС России успокоила россиян, переживающих из-за расширения доступа налоговиков к банковской тайне. Как стало известно «Регион online», в ведомстве считают отсутствующими риски для добросовестных граждан РФ. Пострадают только те, кто разными методами уходят от уплаты налогов.В источнике
С чего всё началось
В ФНС заявили, что доступ к банковской тайне не затронет добросовестных налогоплательщиков
Доступ налоговых органов к банковской тайне применяется для предотвращения ухода от налогов и не затронет добросовестных налогоплательщиков, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной налоговой службы.
ТАСС14 марта в 12:59