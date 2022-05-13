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ФНС до июня приостановит блокировку счетов бизнеса по итогам проверок

Федеральная налоговая служба (ФНС) распорядилась расширить мораторий на применение мер принудительного взыскания с бизнеса, который не может уплачивать налоги и взносы из-за санкций.
РБК
Соответствующее распоряжение от 29 апреля за подписью замглавы ФНС Константина Чекмышева получили территориальные налоговые органы.
РБК
На данный момент ФНС приняла несколько мер поддержки для бизнеса, у которого могут возникнуть проблемы с уплатой налогов, сборов и страховых взносов в связи с действием жестких западных санкций.
РБК
Однако если налоговый орган заподозрит, что налогоплательщик точно не выполнит свои обязательства, счет заблокируют.
Lenta.ru

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