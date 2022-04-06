Как отмечается в документе, продажа валюты «с рук» ведется в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах с объявлениями, что «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка».
Введение ограничений на продажу иностранной валюты, а также резкий рост официальных курсов основных валют привели к существенному увеличению числа случаев купли-продажи валюты в обход уполномоченных банков, констатирует ФНС.
Власти Греции объявили 12 сотрудников дипломатического и консульских представительств Российской Федерации, аккредитованных в Греции, персонами нон грата, сообщило в среду министерство иностранных дел Греции.
МВД и Генпрокуратура рассматривают возможность предоставить силовикам доступ к базам данных банков и операторов связи, рассказал заместитель министра внутренних дел России Сергей Лебедев в интервью «Интерфаксу».