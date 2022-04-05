Будьте в Плюсе

ФНС и МВД начали отслеживать куплю-продажу валюты в соцсетях

Центральный аппарат Федеральной налоговой службы направил своим территориальным органам письмо, в котором поручил организовать взаимодействие с правоохранительными органами и вместе выявлять факты теневой продажи иностранной валюты.
Коммерсантъ
Продавать и покупать валюту где-то, кроме отделений банков, запрещено.
РБК
Получить валюту в пределах $10 тыс., и только в долларах (все, что сверх, — в рублях), могут лишь владельцы валютных счетов, открытых до 9 марта.
РБК
«Появление теневого рынка продиктовано ажиотажным спросом на наличную валюту в первую очередь со стороны населения и субъектов малого и среднего бизнеса», — поясняет Федюкин.
РБК

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ФНС и МВД усилят контроль за валютными спекулянтами
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