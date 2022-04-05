КоммерсантъФНС и МВД начали отслеживать куплю-продажу валюты в соцсетяхЦентральный аппарат Федеральной налоговой службы направил своим территориальным органам письмо, в котором поручил организовать взаимодействие с правоохранительными органами и вместе выявлять факты теневой продажи иностранной валюты.КоммерсантъПродавать и покупать валюту где-то, кроме отделений банков, запрещено.РБКПолучить валюту в пределах $10 тыс., и только в долларах (все, что сверх, — в рублях), могут лишь владельцы валютных счетов, открытых до 9 марта.РБК«Появление теневого рынка продиктовано ажиотажным спросом на наличную валюту в первую очередь со стороны населения и субъектов малого и среднего бизнеса», — поясняет Федюкин.РБКЧитать далееСвернутьНТВНТВМосква 24Дума ТВDaily MoscowБанки СегодняРидусЦентральная Служба НовостейМаяк (г. Сосновый Бор)DP.RUГазета.RuДЕЛА.ruFreeNews-VolgaАлтапрессГЛАС.RUИА Красная ВеснаКТВ-ЛучZAB.RU12 Канал ОмскDeita.ruТК ЗвездаПетрозаводск говоритЯмал-МедиаБел.РуГлавная книгаРоссийская газетаREGNUMПодробнее о событииФНС и МВД усилят контроль за валютными спекулянтамиSmotrim.ruвчера в 19:52Налоговики и полиция начали борьбу с теневой продажей валютыРБКвчера в 17:00Самое цитируемоеФНС и МВД России начали отслеживать куплю-продажу валюты в социальных сетяхLenta.ruвчера в 01:19РБК: ФНС и МВД займутся выявлением валютных спекулянтовТАССвчера в 22:01ФНС и МВД усилят борьбу с продажей валюты с рукРоссийская газетавчера в 11:12ФНС и МВД начали отслеживать куплю-продажу валюты в соцсетяхКоммерсантъвчера в 19:34РБК: ФНС и МВД начнут пресекать куплю-продажу валюты с рукРИА Новостивчера в 18:50Показать ещёОценить2,8KПоделиться