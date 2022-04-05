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ФНС и МВД начали отслеживать куплю-продажу валюты в соцсетях

Центральный аппарат федеральной налоговой службы направил своим территориальным органам письмо, в котором поручил организовать взаимодействие с правоохранительными органами и вместе выявлять факты теневой продажи иностранной валюты.
Коммерсантъ
Как отмечается в документе, продажа валюты «с рук» ведется в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах с объявлениями, что «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка».
РБК
С 9 марта Центробанк ввел ограничения на операции населения с иностранной валютой, действующие до 9 сентября.
РБК
Введение ограничений на продажу иностранной валюты, а также резкий рост официальных курсов основных валют привели к существенному увеличению числа случаев купли-продажи валюты в обход уполномоченных банков, констатирует ФНС.
РБК

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