Центральный аппарат федеральной налоговой службы направил своим территориальным органам письмо, в котором поручил организовать взаимодействие с правоохранительными органами и вместе выявлять факты теневой продажи иностранной валюты.
Как отмечается в документе, продажа валюты «с рук» ведется в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах с объявлениями, что «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка».
Введение ограничений на продажу иностранной валюты, а также резкий рост официальных курсов основных валют привели к существенному увеличению числа случаев купли-продажи валюты в обход уполномоченных банков, констатирует ФНС.
«Если доллар выступал в качестве способа обезопасить накопления от инфляции, то из него нужно выходить в ближайшие месяцы, поскольку сейчас США переживают максимальную за последние 40 лет инфляционную волну, а ставки по валютным вкладам в Россию не будут успевать за ее темпами», — отметила эксперт.
Официальный представитель Белого дома призналась, что не может оценить сроки, в которые стоит ожидать исполнения поставленных США целей, заявив, что частично это будет зависеть от принятого российскими властями решения.
Глава австрийского МИД Александер Шалленберг заявил, что Вена начнет высылать российских дипломатов, если спецслужбы республики будут иметь свидетельства несоответствия их деятельности Венской конвенции о дипломатических сношениях.
"Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой", - сказано в ответе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.