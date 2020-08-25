ФНС и Минэкономики согласовали ежемесячное обновление реестра МСП
«Более частое обновление реестра облегчит предпринимателям возможность вернуться в число субъектов МСП, если они были исключены из реестра по собственной ошибке»,— отмечают в службе. Чаще актуализировать информацию в реестре предлагал и бизнес-омбудсмен Борис Титов.В источнике
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ФНС и Минэкономики согласовали ежемесячное обновление реестра МСП
ФНС и Минэкономики согласовали ежемесячное обновление реестра МСП Минэкономики и Федеральная налоговая служба (ФНС) согласовали механизм ежемесячного обновления реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
Коммерсантъ17:55
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