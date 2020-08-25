ФНС и Минэкономики согласовали ежемесячное обновление реестра МСП

«Более частое обновление реестра облегчит предпринимателям возможность вернуться в число субъектов МСП, если они были исключены из реестра по собственной ошибке»,— отмечают в службе. Чаще актуализировать информацию в реестре предлагал и бизнес-омбудсмен Борис Титов.