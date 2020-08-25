Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

ФНС и Минэкономики согласовали ежемесячное обновление реестра МСП

«Более частое обновление реестра облегчит предпринимателям возможность вернуться в число субъектов МСП, если они были исключены из реестра по собственной ошибке»,— отмечают в службе. Чаще актуализировать информацию в реестре предлагал и бизнес-омбудсмен Борис Титов.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ФНС и Минэкономики согласовали ежемесячное обновление реестра МСП

ФНС и Минэкономики согласовали ежемесячное обновление реестра МСП Минэкономики и Федеральная налоговая служба (ФНС) согласовали механизм ежемесячного обновления реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
Коммерсантъ17:55
Подробнее о событии
Финансовая газета

ФНС и Минэкономики теперь будут обновлять реестр МСП каждый месяц

Финансовая газета03:27
Российская газета

Долгий путь к реестру

Российская газетавчера в 03:37
Право.ру

Реестр МСП будут обновлять ежемесячно

Право.ру02:18
Коммерсантъ

ФНС и Минэкономики согласовали ежемесячное обновление реестра МСП

Коммерсантъ17:55
REGNUM

ФНС согласилась чаще обновлять реестр малых и средних предприятий

REGNUMвчера в 07:32
CustomsForum.ru

ФНС согласилась обновлять реестр МСП ежемесячно

CustomsForum.ruвчера в 06:52
Экономика сегодня

Ежемесячное обновление реестра МСП усилит помощь бизнесу в России

Экономика сегодня02:54

«Северный поток – 2» требуют остановить из-за отравления Навального

В немецком деловом издании Handelsblatt опубликованы призывы остановить газопровод «Северный поток – 2», а также наложить арест на недвижимость и запретить проживание или обучение членам семей российских чиновников.
Независимая газетавчера в 13:22
19

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новостивчера в 02:03
1,9K

Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
160

Казахстан договорился с Россией о поставке вакцины от коронавируса

Россия предоставит Казахстану гарантированный объем первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующий документ подписали единый государственный дистрибьютор лекарств в Казахстане ТОО "СК-Фармация" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщает правительство республики.
РИА Новости02:17
110

Госдеп поддержал требование ЕС о расследовании отравления Навального

Если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится, то США поддержат призыв Евросоюза провести полное расследование этого инцидента и готовы предоставить для этого необходимую помощь.
РБКвчера в 13:07
259

«Аталанта» сделала новое предложение «Локомотиву» по Алексею Миранчуку

Итальянский футбольный клуб "Аталанта" снова включился в борьбу за игрока московского "Локомотива" Алексея Миранчука По данным известного спортивного журналиста Джанлуки Ди Марцио, наставник "Богини" Гасперини лично заинтересован в приобретении футболиста и убеждён, что тот сумеет без проблем влиться в коллектив и принести ему очень много пользы.
Честный рейтинг букмекеров03:26

Феминитивы узаконили на Украине

Использование феминитивов в кадровой документации разрешили на Украине, соответствующий пункт появился в приказе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.
Газета.Ru02:46
17