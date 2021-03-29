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REGNUM

ФНС и Минфин намерены ужесточить контроль за торговлей на розничных рынках

Правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках планируют ужесточить Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Министерством финансов РФ. Об этом 29 марта сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
Регулирование применения касс на российских рынках позволит сократить теневой оборот товаров и исключить случаи недобросовестного поведения участников, говорится
 в комментарии на сайте ведомства.

Подробнее о событии

Минфин назвал цели ужесточения контроля за кассами на рынках

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Официальный комментарий
Министерство финансов РФ
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