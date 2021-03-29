Кудрин предложил учитывать доходы, а не детей при назначении пособий

Глава Счетной палаты пояснил, что даже если распространить детские пособия на 17-летних, не все нуждающиеся семьи смогут выйти из бедности, поскольку пособие так или иначе «распределяется» между всеми членами семьи, а недостаток дохода в них может превышать размер пособия.