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REGNUM

ФНС и Минфин намерены ужесточить контроль за торговлей на розничных рынках

Правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках планируют ужесточить Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Министерством финансов РФ. Об этом 29 марта сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
Регулирование применения касс на российских рынках позволит сократить теневой оборот товаров и исключить случаи недобросовестного поведения участников, говорится
 в комментарии на сайте ведомства.

Подробнее о событии

Актуализированы перечни актов в сфере ККТ, соответствие которым проверяет налоговая инспекция

Гарант05:31

Минфин назвал цели ужесточения контроля за кассами на рынках

РБК05:06
Официальный комментарий
Министерство финансов РФ
Реализация предлагаемых изменений позволит сократить теневой оборот товаров на розничных рынках, исключить случаи недобросовестного поведения их участников
ТАСС03:23

В ФНС прокомментировали информацию об усилении контроля за кассовой техникой

ТАСС04:25

В ФНС рассказали, кто и дальше сможет торговать без касс

ПРАЙМ03:37

Минфин объяснил идею ужесточить контроль за продавцами на рынках

Lenta.ru04:05

Продавцы товаров собственного производства смогут продолжить торговать без касс

Коммерсантъ03:57

Минфин и ФНС намерены ужесточить контроль за продавцами на рынках

РИА Новости19:43
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