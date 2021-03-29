ФНС и Минфин намерены ужесточить контроль за торговлей на розничных рынках
Правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках планируют ужесточить Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Министерством финансов РФ. Об этом 29 марта сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
Регулирование применения касс на российских рынках позволит сократить теневой оборот товаров и исключить случаи недобросовестного поведения участников, говорится
в комментарии на сайте ведомства.
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Официальный комментарийМинистерство финансов РФ
Реализация предлагаемых изменений позволит сократить теневой оборот товаров на розничных рынках, исключить случаи недобросовестного поведения их участниковТАСС03:23