ФНС и Минфин намерены ужесточить контроль за торговлей на розничных рынках
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Правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках планируют ужесточить Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Министерством финансов РФ. Об этом 29 марта сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках
Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин намерены ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, сообщил РБК источник, знакомый с планами службы.
РБК17:01