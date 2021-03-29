9 человек за сутки умерли от коронавируса в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки выявлено 103 новых случая ковида, выздоровел 71 пациент, умерло 9 человек и все от коронавируса.В Барнауле за 24 часа выявили 25 новых случаев, в Бийске и Рубцовске – по 13, в ряде других городов и районов – до 5 новых заболевших.