Перекрывшее Суэцкий канал судно сняли с мели

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал 23 марта, сняли с мели, сообщают The Wall Street Journal со ссылкой на руководителя администрации канала Усама Рабийе и Bloomberg со ссылкой на транспортную компанию Inchcape.