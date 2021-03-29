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REGNUM

ФНС и Минфин намерены ужесточить контроль за торговлей на розничных рынках

Правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках планируют ужесточить Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Министерством финансов РФ. Об этом 29 марта сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось

ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин намерены ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, сообщил РБК источник, знакомый с планами службы.
РБК17:01
Официальный комментарий
Министерство финансов РФ
Реализация предлагаемых изменений позволит сократить теневой оборот товаров на розничных рынках, исключить случаи недобросовестного поведения их участниковТАСС03:23

Подробнее о событии

ФНС и Минфин ужесточат требования к розничным продавцам

Вести.Ru03:15

Минфин прокомментировал данные об усилении контроля за кассовой техникой на рынках

ТАСС03:16

В России захотели ужесточить контроль за продавцами на рынках

Lenta.ru18:01

Главные новости к утру 29 марта

Коммерсантъ00:01

РБК: Минфин и ФНС намерены ужесточить контроль за продавцами на рынках

РИА Новости19:43

В ФНС объяснили идею ужесточить контроль за применением касс на рынках

РБК02:49

В ФНС предлагают ужесточить контроль за продавцами на рынках

Московский Комсомолец17:38
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