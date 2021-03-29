Зонд New Horizons в мае изучит на расстоянии три объекта Пояса Койпера

В мае станция будет наблюдать с большой дистанции три объекта Пояса Койпера, а летом ученые попробуют найти для нее цель для близкого пролета, говорится в заявлении руководителя миссии Алана Стерна.