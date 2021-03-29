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REGNUM

ФНС и Минфин намерены ужесточить контроль за торговлей на розничных рынках

Правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках планируют ужесточить Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Министерством финансов РФ. Об этом 29 марта сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось

ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин намерены ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, сообщил РБК источник, знакомый с планами службы.
РБК17:01

Подробнее о событии

Минфин объяснил идею ужесточить контроль за продавцами на рынках

Lenta.ru04:05

В ФНС объяснили идею ужесточить контроль за применением касс на рынках

РБК02:49
Официальный комментарий
Министерство финансов РФ
Реализация предлагаемых изменений позволит сократить теневой оборот товаров на розничных рынках, исключить случаи недобросовестного поведения их участников
ТАСС03:23

Минфин прокомментировал данные об усилении контроля за кассовой техникой на рынках

ТАСС03:16

Продавцы товаров собственного производства смогут продолжить торговать без касс

Коммерсантъ03:57

В ФНС рассказали, кто и дальше сможет торговать без касс

ПРАЙМ03:37

РБК: Минфин и ФНС намерены ужесточить контроль за продавцами на рынках

РИА Новости19:43

В ФНС предлагают ужесточить контроль за продавцами на рынках

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